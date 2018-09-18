Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV İZLE, İDMAN TV CANLI ŞİFRESİZ İZLE... Şampiyonlar Ligi Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifresiz mi yayınlanacak. GS Lokomotiv Moskova maçının canlı anlatımı canlı skoru sitemizden takip edebilirsiniz. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Galatasaray - Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi karşılaşması AZ TV veya İDMAN TV ekranlarından yayınlanmayacak ancak karşılaşmanın canlı takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Fernando Muslera: “Evimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde döndüğümüz için mutluyuz”

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, “Evimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde döndüğümüz için mutluyuz” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında mücadelesinde Galatasaray, yarın saat 22.00'de evinde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Mücadele öncesinde Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim ile diğer Şampiyonlar Ligi tecrübeleri arasında fark olduğunu belirten Muslera, “Benim hocama olan sevgim sonsuz. Takım arkadaşlarımızın da. Şampiyonlar Ligi'nde diğer tecrübeler arasındaki fark hocamızın verdiği güven. Bu da başarıyı getiriyor. Şu anda öyle bir hava içindeyiz. Evimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde döndüğümüz için mutluyuz. Yarınki maç için hocamız ve ekibi ile hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Uruguaylı kaleci, ilk hedeflerinin gruplardan çıkmak olduğunu belirtti.

Yuri Semin: "Grupta denk takımlar var"

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin, Galatasaray maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Grupta denk takımların olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, taraftar baskısını da önemsemediklerini ifade etti.

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova'da Teknik Direktör Yuri Semin ve Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncelikle D grubunu değerlendirerek sözlerine başlayan Semin, "Çekilen kurayı biz de memnuniyetle karşıladık. Grupta denk takımlar var. Maçlarımız bizim için zor olacak ama kazanabilmek için var gücümüzü sarf ederek şansımızı deneyeceğiz" dedi. Galatasaray'la daha önce karşılaştıkları hatırlatılan 71 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray taraftarının maçlardaki baskısına değinerek, "Taraftar baskısına hazırlıklıyız. Galatasaray ile son maçımızı eski statta oynamıştık. Orada tribünler yakın olduğu için baskı hissedildi. Yarınki maçta taraftar baskısını çok önemsemiyoruz. Sadece maçı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Smolov'un yerine oynayacak oyuncular hazır"

Daha önce Galatasaray'la karşılaştıkları dönemde de takımın başında Fatih Terim'in olduğunu belirten Yuri Semin, "O maçın ardından Fatih Terim ile birkaç kez karşılaştık. Son zamanlarda yükselişlerini takip ediyorum. Bu tempoda devam etmelerini ve daha büyük başarılar elde etmesini diliyorum" dedi. Cezası bulunan Smolov'la ilgili olarak da konuşan Semin, "Smolov'un cezalı olması bizim için önemli ama onun yerine oynatabileceğimiz futbolcuları hazırladık" diyerek sözlerini tamamladı.

Fernandes: "Kazanarak dönmek istiyoruz"

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes ise Galatasaray deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerinin altını çizerek, "Galibiyet en çok istediğimiz şey. Buradan alacağımız puanlar, sonraki karşılaşmalar için çok önemli. Daha önce Beşiktaş'ta oynadım. Burada farklı hissetmeyeceğim. Yarınki karşılaşma çok önemli. Önceliğimiz bu mücadele. Türkiye'deki futbol atmosferini çok iyi biliyorum. Galatasaray'a karşı çok iyi hazırlandık" açıklamasını yaptı.