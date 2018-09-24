Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV İZLE, İDMAN TV CANLI ŞİFRESİZ İZLE... Spor Toto Süper Lig'de heyecan derbi ile devam ediyor! Altıncı hafta kapanış maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı anlatım, Fenerbahçe Beşiktaş canlı skor gibi ayrıntıların yanında Fenerbahçe Beşiktaş idman tv şifresiz izle, Fenerbahçe Beşiktaş şifresiz kanallar ve Fenerbahçe Beşiktaş Az Tv canlı izle gibi ayrıntılar da haberimizde sporseverlerle buluşuyor. İki ekip, 348. kez karşı karşıya geliyor. Phillip Cocu ve Şenol Güneş'in karşı karşıya geleceği karşılaşmada neler olacağı merakla bekleniyor. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması Az Tv ve İdman Tv'de yayınlanacak mı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI AZ TV İZLE, FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI İDMAN TV ŞİFRESİZ İZLE

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 6. hafta kapanış maçında Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlıyor. İki takım bu akşam oynanacak karşılaşma ile 348. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 347 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 478 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 24 Eylül'de saat 21.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

DERBİNİN VAR'I HALİS ÖZKAHYA

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Halis Özkahya oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya oldu. Özkahya'nın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Ümit Öztürk yer alacak. VAR odasının yardımcı hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Phillip Cocu'nun Beşiktaş derbisinde kalede yeni transfer Harun Tekin ile son maçlarda yedeğe çekilen deneyimli file bekçisi Volkan Demirel arasında tercih yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin derbide sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:

Harun Tekin (Volkan Demirel), Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel (Diego Reyes), Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson Marques Siqueira, Andre Ayew, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, İslam Slimani.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Fenerbahçe derbisinde forvette Cyle Larin'e görev vermesi, Medel'in yokluğunda orta alanda Tolgay Arslan ile Necip Uysal arasında tercih yapması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların derbide sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:

Loris Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Caner Erkin, Necip Uysal (Tolgay Arslan), Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Ryan Babel, Cyle Larin.

MEDEL CEZALI

Beşiktaş, Kadıköy'e Gary Medel'den yoksun gidecek.

Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Şilili futbolcu, derbide takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroya alınmayan Adriano Correia'nın durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı son idmanın ardından netleşecek.

Öte yandan Caner Erkin derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kartı olan tecrübeli futbolcu, derbide de kart görmesi halinde Kayserispor ile oynanacak 7. hafta maçında forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'ndaki derbide Beşiktaş'ı yaklaşık 2 bin 500 taraftarı destekleyecek.