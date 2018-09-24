Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beşiktaş şifresiz, canlı radyo dinle ile ilgili detaylar burada. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında dev derbi günü geldi çattı... Fenerbahçe Beşiktaş ile bu akşam Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 5 haftanın ardından 13. sırada bulunan Fenerbahçe, 10 puan ile 5. sırada olan ezeli rakibi Beşiktaş'ı bu akşam kendi evinde konuk ediyor. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz veren radyo kanalları hangileri? Bu dev derbi FB BJK maçını radyodan şifresiz ve canlı dinleyebilmek için gerekli olan linkleri haberimizde bulabilirsiniz. Fenerbahçe Beşiktaş derbi mücadelesi radyospor, lig radyo ve TRT Radyo'dan şifresiz ve canlı olarak dilenebilecek. İşte Fener Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı veren radyo kanalları ile ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI RADYO DİNLE | FB BJK MAÇINI VEREN RADYO KANALLARI

Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Beşiktaş Kulübü, maça gidecek olan taraftarları için bilgilendirmede bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç öncesinde siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarına bilgilendirme yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Maçı tribünde izleyecek olan taraftarlarımız stadyuma toplu olarak götürülecektir. Taraftarlarımızın 24 Eylül Pazartesi günü Vodafone Park kuzey kale arkasındaki belediye park alanında buluşmaları gerekmektedir.

Hareket saati 17.00'dir ve hareket saati öncesinde taraftarlarımızın alanda toplanmaları gerekmektedir. Bilet kontrolü yapılarak taraftarlarımız otobüslere alınacaktır. Bileti olmayan taraftarlarımızın alanda bulunmamalarını rica ederiz."

Fırat Aydınus'ın ligdeki 11. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek Fırat Aydınus, iki takımın arasında daha önce 11 maçını yönetti. Söz konusu müsabakalarda iki takım 4'er galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak. Aydınus, Süper Lig'de daha önce 11 kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakalarında görev aldı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 4 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 3 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

Fırat Aydınus, ligde yönettiği 11 derbide 9 kez kırmızı kartını başvurdu. Aydınus'un ligde yönettiği derbilerde en farklı galibiyet ise 21 Aralık 2009 tarihinde oynanan maçta yaşandı ve Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.