Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV İZLE, İDMAN TV CANLI ŞİFRESİZ İZLE... Spor Toto Süper Lig'de heyecan 7. hafta açılış maçıyla bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Yedinci hafta açılış maçında Galatasaray, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Galatasaray Erzurumspor maçı canlı anlatım, Galatasaray Erzurumspor canlı skor gibi ayrıntıların yanında Galatasaray Erzurumspor idman tv şifresiz izle, Galatasaray Erzurumspor şifresiz kanallar ve Galatasaray Erzurumspor Az Tv canlı izle gibi ayrıntılar da haberimizde sporseverlerle buluşuyor. Evinde 22 maçlık yenilmezlik serisi bulunan sarı kırmızılı ekip hem seriyi devam ettirmek istiyor, hem de Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından önce moral bulmak istiyor. İşte GS Erzurum maçına dair detaylar...

Galatasaray - Erzurumspor muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Yunus, Emre, Onyekuru, Eren

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Scuk, Kone, Emrah, İbrahim, Sunu, Munsy

Galatasaray - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda yapılacak maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de....

Erzurumspor galibiyete hasret

Erzurum'da taraftarların Süper Lig heyecanı 1968'de kurulan Erzurumspor Kulübünün Türkiye Birinci Ligi'ne yükselme başarısı göstermesiyle başladı. 3 sezon bu ligde kalan mavi-beyazlıların Süper Lig heyecanı, takımın 2000-2001 sezonunu 17. sırada tamamlayarak tekrar 2. Lig'e düşmesiyle son buldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2010'da kurularak amatör ligde başlayan mücadelesinde, 8 yılda Süper Lig'e uzanan başarısı şehirde büyük coşku oluşturdu.

Sezona, 17 yıl aradan sonra Süper Lig heyecanıyla başlayan Erzurumlular, takımlarından bekledikleri galibiyeti göremediği için büyük üzüntü yaşıyor.

İlk puan 3. haftada geldi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2, ikinci haftasında da sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve ligin ilk iki haftasını puansız geçiren mavi-beyazlı ekip, 3. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak ilk puanını aldı.

Ligin 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan mavi-beyazlı ekip, 5. haftada ise Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak yine galibiyet sevinci yaşayamadı.

Erzurum ekibi, 6. haftada konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Golcülerden ses çıkmadı

Sezon başı büyük umutlarla transfer edilen golcü futbolcular Ridge Munsy ve Lennart Thy, meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı. Forvet oyuncuları Munsy ve Thy'in kötü performansları hem takımda hem de taraftarlar arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Mavi-beyazlı ekibin 6 maçta attığı 5 golden 2'sini orta saha oyuncusu Jasmin Scuk, birini ise mevkidaşı İbrahim Akdağ kaydetti.

Takımın iki golü ise savunma oyuncuları Leo Schwechlen ile Lokman Gör'den geldi.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Hem sahasında hem de deplasmanda iyi sonuçlar alamayan mavi-beyazlı ekibin yönetim kurulu, takımı 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak ile kritik Galatasaray maçı öncesi yolları ayırdı ve teknik adam arayışına girdi.

Galatasaray sahasında yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 22 mücadelede mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı’nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 22 lig maçının 21’ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıkacak.

Galatasaray’da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985’te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımın başına ilk kez 1996’da geçti.

Futbolculuğunda kaptanlığını yaptığı Galatasaray’da 4 farklı dönemde teknik adam olarak çalışan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başında 299 Süper Lig maçında görev yaptı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, söz konusu lig maçlarında 196 galibiyet, 65 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim’in teknik direktörlüğü döneminde 38 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.