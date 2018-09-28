Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Erzurumspor şifresiz, canlı radyo dinle ile ilgili detaylar burada. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında açılış karşılaşması bu akşam oynanıyor... Galatasaray, Erzurumspor ile bu akşam Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Aldığı 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ligin 2. sırasında bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi moral bulmak istiyor. Ligin son sırasında bulunan Erzurumspor ise alacağı puan veya puanlarla deplasmanda gülmek istiyor. Heyecanla beklenen Galatasaray Erzurumspor maçını radyodan şifresiz ve canlı dinleyebilmek için gerekli olan linkleri haberimizde bulabilirsiniz. Galatasaray Erzurumspor mücadelesi radyospor, lig radyo ve TRT Radyo'dan şifresiz ve canlı olarak dilenebilecek. İşte Galatasaray Erzurumspor maçını şifresiz ve canlı veren radyo kanalları ile ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY ERZURUMSPOR CANLI RADYO DİNLE | GS ERZURUM MAÇINI VEREN RADYO KANALLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Muhtemel 11'ler

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda, cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren ve son antrenmanda takımdan ayrı çalışan Selçuk İnan'ın da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise zorlu maç öncesi Egemen Korkmaz, Sefa Akgün ve Arsen Khubulov'un sakatlıkları devam ediyor.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Donk, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Emre, Rodrigues, Eren

BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Scuk, Kone, Emrah, Özer, Sunu, Munsy

GALATASARAY ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Erzurumspor maçı bu akşam saat 20:00'da Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirilecek. Mücadele beINSPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak

Tarihlerinde ilk resmi maç olacak

Galatasaray ile BB Erzurumspor bugüne kadar hiçbir resmi maçta karşılaşmadı. Yarın oynanacak mücadele ile birlikte ilk kez resmi bir müsabakada birbirlerine rakip olacaklar.

Galatasaray'a sahasında 22 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılılar ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1 skorla aldı. Cimbom'un bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 22 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde geride kalan 22 lig maçında 21 galibiyet alan Aslan sadece 1 kez berabere kaldı.

Terim'li Galatasaray evinde puan vermedi

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın tekrar başına geçtikten sonra ligde Türk Telekom Stadyumu'nda yenilgi yüzü görmedi. Terim öğrenciler oynadığı 12 karşılaşmada da 3 puan aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarında 8'inde de gol yemedi.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Galatasaray, attığı 14 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu 14 golün 11'ini sahada oynadığı maçlardaki kaydetti. Aslan'da golleri Eren Derdiyok (3), Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1) ve Sinan Gümüş (1) attı. Ayrıca ligin ilk haftasında deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında Ankara ekibinden Bakary Kone kendi kalesine gol atmıştı.