Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Erzurumspor maçı periscope şifresiz izle, GS Erzurum maçı şifresiz izle, Galatasaray Erzurumspor maçı internetten canlı izle gibi detaylar burada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'e 7. hafta karşılaşmaları, Türk Telekom Stadı'nda başlıyor. Ligin zirve yarışına ortak olan Galatasaray ile ligin son sırasında olan BB Erzurumspor, sarı kırmızılıların evinde karşılaşıyor! Sporseverler, Galatasaray Erzurumspor maçı periscope ekranlarından şifresiz izlenecek mi ve Galatasaray Erzurum maçı internetten şifresiz canlı izle gibi detayları araştırılıyor. İlgili kurumdan yapılan açıklamaya göre periscope yayını ile maç izleme dönemi tamamen kapandı. Bu kapsamda Galatasaray Erzurumspor maçı periscope üzerinden izlenemeyecek. Peki Galatasaray Erzurumspor maçını internetten şifresiz canlı olarak nasıl izleyebilirim? sorusuna cevap arıyorsanız aşağıda belirttiğimiz linke tıklamanız yeterlidir.

GALATASARAY ERZURUMSPOR ŞİFRESİZ İZLE, GALATASARAY ERZURUMSPOR CANLI İZLE

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Ömer Bayram, Donk, NDiaye, Garry, Emre, Sinan, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Acka, lokman, Leo, Scuk, Kone, Emrah, İbrahim, Suny, Munsy

TEKNİK DİREKTÖR: Zafer Demir

Galatasaray ile BB Erzurumspor ligde ilk kez karşılaşacak

Galatasaray ile BB Erzurumspor, yarın oynayacakları maç ile birlikte tarihlerinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile mücadele edecek. Şifre geride kalan 6 haftada sarı-kırmızılar; 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Mavi-beyazlılar ise 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.

Tarihlerinde ilk resmi maç olacak

Galatasaray ile BB Erzurumspor bugüne kadar hiçbir resmi maçta karşılaşmadı. Yarın oynanacak mücadele ile birlikte ilk kez resmi bir müsabakada birbirlerine rakip olacaklar.

Galatasaray’a sahasında 22 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılılar ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1 skorla aldı. Cimbom’un bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 22 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde geride kalan 22 lig maçında 21 galibiyet alan Aslan sadece 1 kez berabere kaldı.

Terim’li Galatasaray evinde puan vermedi

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın tekrar başına geçtikten sonra ligde Türk Telekom Stadyumu’nda yenilgi yüzü görmedi. Terim öğrenciler oynadığı 12 karşılaşmada da 3 puan aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarında 8’inde de gol yemedi.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 6 haftada Galatasaray, attığı 14 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu 14 golün 11’ini sahada oynadığı maçlardaki kaydetti. Aslan’da golleri Eren Derdiyok (3), Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1) ve Sinan Gümüş (1) attı. Ayrıca ligin ilk haftasında deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında Ankara ekibinden Bakary Kone kendi kalesine gol atmıştı.

Belhanda’nın cezası bitiyor

Ligin 4. haftasında Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3 maç müsabakalardan men cezası almıştı. Belhanda, Kasımpaşa, Akhisarspor karşılaşmalarında bu cezasını çekmişti. Yıldız futbolcu, BB Erzurumspor maçından sonra takımdaki yerini alabilecek.

17 kupa sevinci

Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bulunduğu sürede 17 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

Üst üste en çok şampiyon olan teknik adam

Fatih Terim, Galatasaray’ın başındaki 299 maçlık süreçte lig tarihinin üst üste en çok şampiyon olan teknik direktörü oldu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

Şampiyonluk sayısında rakipsiz

Terim, Süper Lig’de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam olarak bir rekor daha kırdı.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.