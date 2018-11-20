Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Kasım'da uygulanan 2018-ALES/3 sonbahar dönemi temel soru kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Açıklamada, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilen soruların yazılı izin olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı vurgulandı.