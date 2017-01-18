Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NCT Medya Grubu Genel Müdürü Necati Dayan, prensiplerinin hızlı ve kaliteli hizmet olduğunu, özellikle alternatif oteller ve havayollarında işlerin genelde son dakika ortaya çıktığını ve bu hıza sektörel ajans olma özelliğiyle aynı hız ve kalitede cevap verebildiklerini kaydetti.



Alternatif oteller ile çalışmanın zorluklarından da bahseden Necati Dayan, son derece dakik ve kaliteli hizmet vermek zorunda olduklarını ve firmaların yükünü hafifletecek, hizmetleri en kısa zamanda ve en iyi şekilde anlamak zorunda olduklarını söyledi.

Yurtiçi haricinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da birçok firmanın Türkiye partnerliğini yapan NCT Medya Grubu, alternatif sektördeki otellerin reklam, tanıtım, pazarlama misyonunu da üstlenerek yoluna devam ediyor.



ALTERNATİF SEKTÖR DÜNYAYA TANITILIYOR



Elçi Tour Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır ise sektörün ve özellikle alkolsüz aile oteli konseptinin dünyaya tanıtılması rolünü üstlenmiş olan NCT Medya Grubu Genel Müdürü Necati Dayan’ın da otellerinin, firmasının tanıtılmasında ve marketing çalışmalarında önemli katkılarının olduğunu belirtti.