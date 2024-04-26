Türk lirası haftası! Altın-dolar kaybettirdi, borsa rekor kırıp kazandırdı

Borsa 9915 puan ile tüm zamanların rekor seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Haftalık bazda %2,29 yükselen BİST100, aynı zamanda en çok kazandıran yatırım enstrümanı oldu. TL mevduat da bu hafta %1,10 kazandırırken; gram altın yüzde 2,38 ve dolar binde 1,5 değer kaybetti. Güçlü TL’yi temel alan rasyonel politikaların devamı ve artan yabancı girişiyle birlikte, Türk lirası enstrümanlar sevindirmeye devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. Merkez Bankasının politika faizini sabit bıraktığı bu hafta; ABD’de büyüme oranı yüzde 1,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün açıklanan ABD çekirdek enflasyon verisi de martta, beklentilere paralel şekilde aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Salı günü gelen ABD imalat ve hizmet PMI verileri beklenti altında kalarak düşüşe işaret ederken; içeride Tüketici Güven Endeksi bu ay %1,4 yükselerek 80,50 seviyesine çıktı. Verilerin yön verdiği haftada TL enstrümanlar kazandırırken, döviz ve altın kaybettirdi.

BORSADA YENİ REKORLAR

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın son işlem gününde 9956 ile yeni rekor seviyesini gördü. Haftayı da 9915’ten tamamlayan BİST100; tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Bu hafta yüzde 2,29 değer kazanan BİST100 endeksi, böylece en fazla kazandıran yatırım aracı olarak da öne çıktı. Analistler önümüzdeki hafta S&P’den not artışının beklendiğini belirterek, endeksi 10.500-10.750 bandına doğru ivmelenebileceğini belirtiyor.

DOLAR GERİLEDİ, TL KAZANDIRDI

Geçen hafta 32,50 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar, bu haftayı 32,45 TL’den tamamlamaya hazırlanıyor. Böylece dolar haftalık bazda binde 1,5 değer kaybına uğruyor. Güçlü TL politikası dolar üzerinde baskıyı artırırken; TL mevduatta bekleyen yatırımcılar bu haftayı yüzde 1,10 getiri ile kapattı.

ALTINDA HAFTALIK KAYIP %2,38

Bu arada ons altın; jeopolitik risklerde yaşanan gerileme ve FED’e dair faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiyle birlikte düşüşe geçti. Bu hafta yaklaşık 50 dolar gerileyen ve bugün akşam saatlerinde 2330 dolara yakın yatay seyreden ons altın, gram altını da geri çekti. Gram altın, bir haftada yüzde 2,38 değer kaybederek; 2493 TL’den 2435 TL’ye düştü.