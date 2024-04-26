Altın almak için işte 5 sebep! Uzman isim tek tek anlattı

Altında son dakika! 26 Nisan altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada gram altın 2445 TL ve ons altın 2335 dolardan güne başlıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk; katı enflasyon, para birimlerine azalan güven, merkez bankalarının alımları, jeopolitik gerilimler ve yüksek faizin sürdürülebilir olmaması gibi sebeplerle son düşüşün alım fırsatı olabileceğini belirtti. Ons altında gözler, ABD’de açıklanacak çekirdek enflasyonda…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında hafta başında yaşanan düşüşün ardından fiyatlarda yatay bir eğilim öne çıkıyor. Ons altında 2295 dolara kadar gerçekleşen gerileme sonrası, 2335 dolara yakın denge arayışı sürüyor. 26 Nisan gram altın fiyatı serbest piyasada 2445 TL ve Kapalıçarşı’da 2540 TL satış fiyatı tarafında seyrediyor. Kuyumcularda çeyrek altın 4 bin 128 TL, yarım altın 8 bin 395 TL ve tam altın 16 bin 461 TL’den satılıyor.

Bugün ons altın için önemli olan “ABD Mart Ayı Çekirdek Enflasyon” rakamı açıklanacak. Aylık bazda 0,3 artış öngörülüyor. Beklenti üzeri gelebilecek veri, ons altın üzerinde baskıyı artırabilir.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ

Altının son dönemde jeopolitik risklere odaklandığını, dolardaki güçlenmeye çok fazla bakmadığını, bu sebeple beklentilerin üzerinde ve hızlı şekilde yükseldiğini hatırlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bu süreçte ons altın 2400 doları aştı. Şu anda İran-İsrail arasında sakinleşme var gibi görünüyor. ABD’den gelen son ekonomik verilerle birlikte faiz indiriminin de artık haziranın çok ötesine kaydığı görülüyor. Bu gelişmelerle birlikte altında beklenen düzeltme gerçekleşti” diye konuştu.

ALTINDA DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI

Bu arada FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yükseltmeye devam ediyor. %4,70 aşıldı ve son altı ayın en yüksek seviyesi görüldü. Yıldırımtürk, “Enflasyonun katılık göstermesi, para birimlerine güvenin azalması, merkez bankalarının alımları, devam eden jeopolitik gerilimler ve yüksek faizin sürdürülebilir olmaması gibi sebepler, güvenli liman altın talebini tekrar destekleyebilir. Dolayısıyla son yaşanan gerilemeler, alım fırsatlarını beraberinde getirdi” dedi.

DİKKAT ÇEKEN KUTUPLAŞMALAR

Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmelere bakıldığında; son olarak ABD Senatosu, çoğunluğu askeri olmak üzere Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık yardım paketini onaylamıştı. Her 3 ülkenin karşısında Rusya, İran ve Çin gibi ABD ile ihtilaflı ülkeler yer alıyor. Çin başta olmak üzere merkez bankalarının ABD doları satarak altın alımlarını artırdığı biliniyor. Dünya Bankası tarafından yayımlanan Nisan 2024 Emtia Raporunda da jeopolitik zorlukların altına destek vermeyi sürdüreceği ifade edildi.

ALTINDA BU SEVİYEYE DİKKAT

İç piyasaya değinen Yıldırımtürk; yüksek faiz sebebiyle dolarda durağan görünümün devam ettiğini ve bunun gram altın üzerindeki yansımalarının sürdüğünü aktararak, “Ancak dövizdeki gerilemeye TCMB müdahale ederek rezerv biriktiriyor. Aynı zamanda ithalat kotasından kaynaklanan fiyat farkı sürüyor. Enflasyonist baskıları da dikkate alırsak altındaki son düşüş alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ons altın tarafında 2300 doların altı görülse de orada çok kalıcı olmayabilir” görüşünü dile getirdi.