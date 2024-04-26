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Haberler > Ekonomi > Fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Beyaz ete ihracat yasağı yolda

Fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Beyaz ete ihracat yasağı yolda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı&#039;nı harekete geçirdi: Beyaz ete ihracat yasağı yolda

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, beyaz etteki fahiş fiyatların önüne geçmek için harekete geçti. Beyaz ete ihracat yasağı geleceği belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın beyaz et fiyatlarını düşürmek için çalışma başlattı. Fahiş fiyatla mücadele için beyaz ete ihracat yasağı getirilecek.

CNN Türk İstanbul haber müdürü Nihat Uludağ, bakanlığın çalışmasını anlattı. Uludağ, fahiş fiyat denetçilerinin "Kırmızı etteki fiyat artışının beyaz eti de etkiledi" değerlendirmesini aktardı. Uludağ, Ticaret Bakanlığı'nın çalışmasının detayını anlatarak yasak geleceğini söyledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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