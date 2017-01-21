Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğinin (TKYD) geleneksel Kurumsal Yönetim Ödülleri, 7’nci defa sahiplerini buldu. Dünyanın en büyük, Türkiye’nin tek akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, bu yılki ödüllere damgasını vurdu. Bağımsız kurumsal derecelendirme şirketi Saha’nın yaptığı çalışmada Aksa Akrilik, 9,60 olarak belirlenen Kurumsal Yönetim Derecelendirme notuyla borsada yer alan 50 şirketi geride bırakarak, en yüksek nota sahip birinci şirket oldu. 19 Ocak’ta İstanbul’da yapılan törende birincilik ödülünü alan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, kurumsal ilkelerden taviz vermeden, adil ve şeffaf yönetim anlayışıyla faaliyetlerine devam ettiklerini, bunu büyük ödülle taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Yüksek kurumsal yönetim kalitesinin rekabet gücünü artırdığını ifade eden Dördüncü şunları söyledi: Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve pay sahiplerimiz için değer oluşturmayı amaçlıyoruz. Rekabetin ve değişimin hızlandığı günümüzde, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesi de önem kazanıyor. Aksa Akrilik’in bu ödüle layık görülmesi hepimiz için gurur verici. Bizlere bu gururu yaşatan tüm Aksa Akrilik çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şirketlerimizin yönetiminde bildiğimiz yoldan şaşmadan, evrensel ilkelerden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bu kararlılığının bizleri çok daha büyük başarılara taşıyacağına eminim.