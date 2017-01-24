Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni KHK ile devlete döviz borcu olanlar TL ile ödeyebilecek. Hesaplamada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası`nın 2 Ocak’ta açıkladığı 3.5338 TL’lik dolar ve 3.7086 TL’lik Euro kuru baz alınacak.

Ön ödemeli konut satışında tüketicinin cayma süresi 24 aya indirildi, Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları genişletildi. Terör eylemlerinde yaralananlara aylık bağlanacak. Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre şirketlerin eski sahiplerine dava açılabilecek.

Yeni KHK ile yapılan düzenlemelere göre, kamu idareleri, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) özelleştirme programında bulunan kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkların yabancı para alacaklarına TL ayarı yapıldı.

2017 SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Bu kurumların yabancı para cinsinden yurtiçindeki alacakları, borçlunun talebi üzerine, Merkez Bankası tarafından 2 Ocak’ta açıklanan döviz alış kurundan tahsil edilebilecek. Söz konusu tarihte dolar alış kuru 3.5338 TL, Euro kuru 3.7086 TL idi. Sabit kur ile tahsilat, 2017 yılı sonuna kadar geçerli olacak. Düzenleme başta enerji ve inşaat şirketlerine borçlarını düşük kurdan ödeme hakkı getirecek. Öte yandan kamu bankaları batık kredilerini varlık yönetim şirketlerine satabilecek. Kamu bankalarının alacak satışını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yapacak. Devlete ait ticari kuruluşlar da Türkiye Varlık Fonu kaynağına eklenebilecek.