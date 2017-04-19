Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manda sayısının artırılması amacıyla ıslah çalışması başlatılıyor. Dünyada manda sayısının artırılması amacıyla kurulan Dünya Manda Birliği Başkanı ve Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Soysal, “Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi” sayesinde, Türkiye’nin manda ıslah merkezi hâline geleceğini söyledi. Soysal’ın verdiği bilgiye göre, proje 15 ilde uygulanacak. Bu kapsamda, bir ilde anaç manda sayısı 900 ve üzerinde ise o bölgede bir ıslah çalışması başlatılıyor. Sürdürülen çalışmalar çerçevesinde şu anda İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ’ın aralarında olduğu 15 il, 900 ve üzerinde mandaya sahip olduğu için projeye dâhil edilmiş durumda. Sistemin işleyişi, malakların içinde en hızlı büyüyenlerin damızlık olarak seçilmesiyle başlıyor. Sonrasında bu mandalar, iller arasında transfer ediliyor. Prof. Dr. İhsan Soysal “Manda niteliği bilinmediği için yetiştiricilik pek yoktu. Proje ile ülkemizde 80 bin olan sayı 150 bine çıkarıldı. Sayının artırılması, ‘Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi’ ile gerçekleşecek” dedi.

ETCİL VE SÜTÇÜL MANDALAR VAR

Mandalar genel olarak ikiye ayrılıyor. Biri bataklık mandaları. Bunlar Çin ve Tayland gibi Uzak Doğu ülkelerinde yaşıyor. Bu mandalar iri yapılı olarak tanınıyor. Süt üretiminden çok et özelliği ile öne çıkıyor. Tarımsal ve hayvansal üretimde kullanılanlar ise Hindistan ve Pakistan’da yaşıyor ve sütleri için besleniyor. Ülkemizde de süt verimi için manda yetiştiriliyor.