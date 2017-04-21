Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir zamanlar verilerimizin güvenliğini sadece şifreler ile sağlıyordu. Zamanla bu sistem yerini parmak izi sensörlerine bırakmaya başladı. Daha güvenli olduğu iddiasıyla yola çıkan parmak izi sensörleri kısa bir sürede akıllı telefonların vazgeçilmezi haline geldi.

Telefonlarımızın yanı sıra bilgisayarlarımız, kapılarımız ve kasalarımız da yine bu sisteme emanet. Parmak izinin kişiye özgü olması güvenliği artıyor. Koyduğumuz şifreyi unutma ve dolayısıyla şifremizi yenilemek zorunda kalma gibi problemlere neden olmaması gibi faktörler de bu teknolojinin kullanım alanının giderek genişlemesine neden oluyor. Görünen o ki parmak izimizi artık kredi kartıyla alışveriş yaparken de kullanabileceğiz. Bu dönemi MasterCard başlatıyor ve kartlarına parmak izi sensörü ekliyor. Henüz test aşamasında olan bu yeni sistem ödeme yapmayı hem daha kolay hem de daha güvenli bir hale getirecek gibi görünüyor.

Test süreci Güney Afrika'da başlayan parmak izi sensörlü kredi kartları şifre girerken yazdığımız sayıları gizleme derdini ortadan kaldırıyor. Her şey planlandığı gibi giderse parmak iziyle çalışan ve şifre gerektirmeyen kredi kartlarının 2017 yılı sonunda kullanıma sunulması bekleniyor.