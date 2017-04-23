Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, referandumun ardından küresel yatırımcıların yakın takibine girdi. Siyasi belirsizliğin ortadan kalkması üzerine potansiyeli gören yabancılar, yatırım için fırsat kolluyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplam bilançoları 4 trilyon doların üzerinde olan Avrupa, Amerika ve Kanada merkezli fonların, referandum sonrası dönemde hızlı bir şekilde reformlara odaklanılmasını beklediklerini ve Türkiye’ye yatırım yapma iştahlarının yüksek olduğunu söyledi. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında geldiği Washington’da açıklamalarda bulunan Ağbal “Küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle görüşmeler yaptık. Referandum sonrasında ekonomi üzerindeki belirsizlikler ortadan kalktı. Gündem, yapısal reformların hızla uygulanması. Öncelikli reformlar arasında kamu maliyesi, iş gücü piyasası, eğitim ve hukuk sistemi, İstanbul Finans Merkezi, mikro sektörel düzenlemeler yer alıyor. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile İstanbul Finans Merkezi Kanun Tasarısını, gelecek haftalarda Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunacağız” dedi.



Büyüme dostu kamu maliyesinin, 2017 yılında ekonomiye can suyu veren önemli teşvikler sunduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı Ağbal, şöyle devam etti: Bu teşvikler, Türkiye’nin 2002 yılından bu yana sürdürdüğü mali disiplin sayesinde, kazanılan mali alan sayesinde veriliyor. Bu alanı korumaya devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye artan bir ilgisi var. Eğer gerekli adımlar atılırsa, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler içinde olumlu yönde ayrışacağını belirtiyorlar. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde gerçekleşmesini bekliyoruz.