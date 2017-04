Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu eBay Türkiye’deki iştiraki Gittigidiyor ile Türk KOBİ’lerini dünyaya açmaya hazırlanıyor. eBay Türk ürünlerin içeriklerini otomatik olarak yabancı dillere çevirerek 200 pazarda 169 milyon kullanıcı ile buluşturacak. eBay’in yüzde 57’sini uluslararası pazarlara gerçekleştirdiğini belirten eBay’in Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Eben Sermon, Türkiye’nin e-ticaret alanındaki mevcut potansiyeline dikkat çekerek “eBay için oldukça önemli bir pazar olan Türkiye, e-ticaret alanında büyük fırsatlar sunuyor. Şu an Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 14’ü internetten alışveriş yapıyor. İngiltere ve Almanya gibi ülkelere baktığımızda bu oran yüzde 60-70’lere kadar yükseliyor. Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusu ve yüzde 58’lik internet penetrasyonunu dikkate aldığımızda büyük bir potansiyele sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Günümüzde perakende e-ticaret pazar büyüklüğü 18 milyar TL olan Türkiye’nin 2020 yılına gelindiğinde 40-45 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Bu şu an İspanya ve İtalya’nın pazar büyüklüğü ile eş değer bir rakam” dedi.

Türkiye’ye gelecekte de yatırımlarının artarak devam edeceğini ve Gittigidiyor’un eBay için büyük bir önemi olduğunu vurgulayan Sermon konuşmasını şu şekilde sürdürdü: Türkiye, eBay’in faaliyet gösterdiği ülkeler içerisinde en hızlı büyümeyi sergileyen ülke. Bugün sadece bireysel satıcıların değil büyük markaların ve KOBİ’lerin de ürünlerini milyonlarca kişiye ulaştırabileceği bir platforma dönüşmüş durumda. Buradaki amacımız Türkiye’nin e-ticaretini hak ettiği noktaya getirmek. Dünyada özellikle Türkiye’de üretilen giyim ve kozmetik ürünlerine büyük bir ilgi var. Bu sebeple Türkiye’deki markalarının, perakendecilerin ve KOBİ’lerin eBay’in dünya genelindeki 169 milyon alıcısına ulaşabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Odağımız Türkiye’deki satıcıların dünyaya açılan kapısı olmak.

SIRADA İTHALAT VAR

Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı da e-ihracat için TOBB bünyesinde çalışma yaptıklarını belirterek “Şu an bir danışmanlık firmasıyla anlaştık. Eko sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye’de e-ticaretin büyümesi için e-ticareti öncelikli hedefleri arasını koyması, kamu ve iş dünyası arasındaki iletişiminin artırılması ve perakendecilerin internete dahil edilmesi gerekiyor. Üç dört ay içerisinde yol haritası belirlenmiş olur. Ayrıca PayPal gibi uluslararası ödeme sistemleriyle yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması önemli. Burada devletin rolü önemli. Bu sistemin devletle uyumlu olmasını istiyoruz” diye konuştu. Türk firmaların Gittigidiyor’daki ürünlerinin içeriklerinin otomatik olarak yabancı dillere çevrileceğini anlatan Kantarcı “Mesela Bir Fransız, Türk ürününü Fransızca içerikli görecek. Bu da satışları artıracak” ifadelerini kullandı. Kantarcı ihracatın ardından Türk firmalarının yurt dışından ithalat yapabilmeleri için de çalıştıklarını bildirdi.