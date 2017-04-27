Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu Turkrating ve Capital Intelligence tarafından, dünyada faizsiz bono olarak bilinen Sukuk piyasaları hakkında bilgi vermek için İstanbul’da bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştayda, İslami finans araçları içinde en yaygını olan Sukuk ihracıyla ilgili reel sektörde farkındalık oluştururken, Türkiye’nin bu pazardaki potansiyeline dikkat çekildi.

Çalıştayın amacıyla ilgili bilgi veren Turkrating Genel Müdürü Gülnur Üçok, “Alternatif piyasalara girerek finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi düşünen şirketlere bu piyasaların nasıl işledikleri hakkında uluslararası uzmanlar tarafından eğitim verildi. Katılımcılara bu pazarlardaki yatırımcılara ne şekilde ulaşabilecekleri konusunda önerilerde bulunuldu” dedi.

"YÜZDE 8-10 PAY ALABİLİR"

40’a yakın ülkede faaliyet gösteren ve ESMA (European Securities and markets authority) lisansına sahip Capital Intelligence'in İş Geliştirme Birimi Direktörleri Dr. Ghassan Chammas ve Nicolas Photiades tarafından verilen eğitimde Türkiye’nin dünyada 70 milyar dolara ulaşan Sukuk piyasasından yüzde 8-10 pay alabileceği ifade edildi.

Chammas ve Photiades tarafından verilen bilgiye göre, Türkiye İslami tahvil ve özellikle de Sukuk konusunda bölgesinde önemli bir rol oynayabilir. Dünyada İslami Finans alanında en gelişmiş ülkenin Malezya olduğuna işaret eden uzmanlara göre, Malezya tek başına dünyadaki Sukuk ihracının yüzde 60’tan fazlasını gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Türkiye ise çoklu kültürü ve finans sektöründe farklı finans enstrümanlarını kullanmak konusundaki yetkinliği sebebiyle uluslararası kredi kuruluşu tarafından ikinci büyük İslami finans merkezi olma fırsatını taşıyor.

SUKUK NEDİR: Sukuk, finansal sertifikanın Arapça adıdır ve faizsiz bono olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte sabit getiri, faiz taşıyan bonolara İslamiyet'te izin verilmemiştir. Bu nedenle sukuk faiz ödemeyi veya faiz masrafı yüklemeyi yasaklayan İslam hukuku prensiplerine uyan menkul kıymetlerdir.

Konvansiyonel yatırımcılar da Sukuk ihracını finansman aracı olarak tercih ediyor

İslami finans araçlarının sadece Müslüman olan yatırımcılar için olduğu şeklinde yanlış bir algının varolduğunu belirten uzmanlar, “Gerçekte İslami finansı kullananların yüzde 68’i Müslüman değil” dedi.

İslami finans ürünlerine yatırım yapan yatırımcılar arasında İslami yatırımcılar kadar konvansiyonel yatırımcıların da önem arz ettiğine dikkat çeken uzmanlara göre Sukuk, alternatif bir finansman aracı olarak geleneksel tahvillerin aksine, yatırımcılara faiz yerine finanse edildiği varlıktan elde edilen gelir/kardan pay sağlıyor.

Capital Intelligence analistleri, diğer ülkelerdeki tecrübeleri ile karşılaştırıldığında, İstanbul’un sahip olduğu coğrafi ve kültürel avantajlarıyla Sukuk piyasası alanında bir merkez olabileceği görüşündeler. Uzmanlar son yıllarda Türkiye’de İslami finans araçlarıyla ilgili yapılan yasal düzenlemelerin de piyasanın gelişmesini hızlandıracağını belirtirken, İstanbul’un İslami finansman açısından Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur ile yarışabileceğini belirtiyorlar. Burada Türkiye’nin finans sektöründe çeşitlilik taşıyan ürünleri kullanma yetkinliği ve uluslararası yatırımcılarla işbirliği deneyiminin İstanbul’un finans sektöründe fark oluşturması için en önemli avantajları olduğunu ifade ediyorlar.

SUKUK İHRACATININ AVANTAJLARI

Türkiye’nin tahvil piyasasının çok büyük olduğunu ifade eden uzmanlara göre, komşularına göre Avrupa standartlarında bir piyasa bulunuyor. 2016 yılında Türkiye 7.7 Milyar dolar Sukuk ihracı yaptı.

Bu ihraçlar Hazine ve Katılım Bankaları tarafından gerçekleştirildi. Halen çok büyük bir potansiyel bulunuyor. Büyüme potansiyeli çok fazla.

Türkiye’de reel sektör şirketleri İslami finans araçlarının geleneksel fonlama ihtiyaçları yanında özellikle proje finansmanı alanında kullanımı konusuna da ilgi duyuyor.