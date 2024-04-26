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Tam 9 ton! Vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Mamak ilçesinde bir işletmeye yapılan operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürünü ele geçirildi. Söz konusu ürünler imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı Alo 174 Gıda Hattı’na gelen bir ihbar üzerine Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu küflenmiş, bozulmuş ve zorunlu etiket bilgileri bulunmayan 6 bin 889 kilogram kaşar peyniri, bin 575 kilogram bitkisel margarin ve 257 kilogram sucuk bulundu.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

İşletmede ürünlerin üzerine yapıştırılmak üzere 12 bin 500 etiket de bulundu. Söz konusu sahte etiketlerin piyasaya sunulmadan önce ürünlere yapıştırılacağı belirlendi. Ekipler tarafından ele geçirilen yaklaşık 9 ton ürün imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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