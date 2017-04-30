Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan bütün uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen, Türkiye’de gıda israfının önüne bir türlü geçilemiyor. Günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Sebze-meyvede de israfın boyutu, günlük 10 tona yaklaşıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye’de günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretiliyor. Tüketim ise 79 milyon civarında. Geriye kalan kısmı israf oluyor. Zayi olan ekmek miktarı geçmişte daha da fazlaydı. Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla, israfın bir ölçüde önüne geçtik. Ancak bunun yeterli olmadığını görüyoruz. İsraf önlenirse ekmeğe zam yapılmasına da gerek kalmayacak. Buğday ithalatının da önüne geçilebilecek” dedi. Türkiye’de yaş sebze ve meyvenin de bir kısmının tarladan sofraya gelinceye kadar israf edildiğini belirten Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu: Tarlada da israf büyük boyutlara ulaştı. Sebze ve meyvenin dörtte biri tüketilmeden kaybediliyor. İsraf ettiğimiz gıda maddeleriyle Suriye’nin tamamı doyar. Türkiye’de 60 hastane ve 120 okul yapılır!..