Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İSTANBUL - Araç, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini, 25 kilometre mesafedeki Teknopark yerleşkesine taşıyacak. Minimum 50 seferle, 1.000 öğrenci ve Teknopark çalışanı IBUS’u deneyimleyecek. Kullanıcı anketleriyle geri bildirimler alınacak. Ortaya çıkacak fikirler, yeni girişimlere dönüştürülecek. Sabancı Center’da düzenlenen teslim törenine; TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM) Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut ve Kocaeli Üniversitesi Teknopark AŞ Genel Müdürü Ahmet Balkaya katıldı. Dinçer Çelik “Avenue IBUS’la, kentlerdeki ulaşımın dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçladık. Bu kapsamda, ulaşımı dijitalleştiren teknolojileri ilk defa burada hayata geçirmiş bulunuyoruz” dedi. Ömer Korkut da şunları söyledi: 7 ay gibi rekor bir sürede tamamen milli olarak geliştirilen Fleetics, akıllı otobüslerden toplanan verilerin gerçek zamanlı incelenmesini mümkün kılıyor. Ürünümüz şoför davranışları ölçülmesi, kazaların önlenmesi, yakıt tasarrufu, rota belirleme, yolcu güvenliği ve birçok alanda ihtiyaçlara cevap veriyor.