Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı olmak üzere yoğun haber ve veri akışına odaklandı.

ABD'de geçen hafta açıklanan yılın ilk çeyrek büyüme verisinin yüzde 0,7 ile beklentilerin altında kalmasının ardından yatırımcılar bu hafta Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve tarım dışı istihdam verisine yoğunlaştı. Analistler, piyasaların en önemli gündem maddeleri arasında yer alan genel bütçe ve jeopolitik gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini belirterek, ABD'de Kongre'nin genel bütçeyi cuma gününe kalmadan geçireceği beklentisinin yüksek olduğunu bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan ISM İmalat Sanayi Endeksi'nin 54,8 ile yılın en düşük seviyesine işaret etmesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,13 geriledi, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerindeki ralli ile yüzde 0,73 artarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

"Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasını beklenmiyor"



Bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak FOMC toplantısı ve cuma günkü tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağına işaret eden analistler, Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasını beklemezken, karar metninde özellikle Fed'in bilançosuna ilişkin paragrafta olabilecek değişikliklerin izleneceğini kaydetti.

Avrupa tarafında, bu hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu öncesinde pay piyasaları dün sınırlı da olsa negatif bir seyir izledi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 düşüş kaydetti. Fransa'da 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimine ilişkin gerçekleştirilen anketlerde Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un önde olması, piyasalardaki tedirginliği azaltsa da Avrupa Birliği'ne ilişkin tartışmalar piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticiler Endeksi'nin (PMI) beklentilerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 gerilerken, Japonya'da ise önceki aya göre gerileyen imalat sanayi PMI verisine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Yurt içinde, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yeni haftaya bugün başlayacak olan piyasaların bu haftaki en önemli gündeminin yarın açıklanacak enflasyon verisi ve cuma akşamı açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesi olduğunu vurgulayan analistler, yurt dışında ise Fed kararı başta olmak üzere yoğun veri ve haber akışının izleneceğini bildirdi.