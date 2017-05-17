Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı fonunda nihai toplantılar bu hafta yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Habertürk TV’de yaptığı açıklamada “Yeni sistemde 4 ana kolu önemsiyoruz; birincisi hak, ikincisi güvence, üçüncüsü şeffaflık, dördüncüsü sürdürülebilirlik. Bu dört başlıktan vazgeçmiyoruz. Bu ana parametreler çerçevesinde teknik ekipler çalışmalarını yaptı. İnşallah bugün veya önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla görüşmeye başlayacağız. Kazanılmış haklara baktığımızda, yüzde 80 oranında bir kayıp var. Yüzde 20’yi geçmiyor, hakların alınabilirliği... Yani 10 milyonu aşkın çalışanımız, hak sahibi olamıyor” dedi. Daha önce de ifade ettiği üzere çalışanların iki hakkı olacağını hatırlatan Müezzinoğlu “Mevcut çalışanlar normal sistemde kalabilecek veya işvereni ile anlaşıp yeni sisteme geçebiecek. Ancak değişiklik devreye girdikten sonra ilk defa işe başlayacak olanlar, yeni sisteme dâhil edilecek” diye konuştu.



Bakan Müezzinoğlu, önceki gün açıklanan işsizlik rakamlarıyla ilgili olarak da “Beklediğimden daha pozitif bir rakam geldi. Önümüzdeki ay bu oran kesinlikle yüzde 12’nin altında gelecek. 2017’de tek haneli rakamlara ineceğiz” ifadelerini kullandı.