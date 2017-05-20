Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öte yandan Anneler Günü’nden bir gün önceye denk gelen 13 Mayıs Cumartesi günü işlem rekoru kırıldı ve bugüne kadar gerçekleşen en fazla kartlı işlem adedine ulaşıldı. İşlem miktarına bakıldığında (8-14 Mayıs), kuyumculardan yapılan alışveriş 321 milyon TL, konaklamada 144 milyon TL, hava yollarında 124 milyon TL, kozmetikte 497 milyon TL, hizmet sektörlerinde de 625 TL olarak gerçekleşti. Böylece toplamda 1,7 milyar TL’yi aşan alışveriş yapıldı. Türkiye’de toplam kart sayısı 181 milyon adedi geçerek, 2016’nın nisan ayına göre yüzde 5 oranında artış gösterdi.