Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, asgari ücret desteğinden yararlanılması için prime esas günlük kazanç tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca TİS uygulanan özel sektör iş yerleri için 1 Mayıs 2017'den geçerli olmak üzere 164 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.