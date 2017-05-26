Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji sektöründe büyümesinin devam ettiğini belirterek, "Gelecek 10 yıl içinde asgari 50 bin megavatlık yatırımla sektörü büyütmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın cebine yansıyan faturayı düşürmek için inşallah bu iyileştirmelerin daha da ötesine gideceğiz." dedi.Albayrak, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 10. Sektör Toplantısı'nda, ELDER'in en önemli destekçilerinden birisi olduğunu ve Türkiye'nin geleceği için daha fazla sorumluluk alarak her zaman en iyi hizmeti vermesini beklediklerini söyledi.

Albayrak, enerji maliyetlerini sadece dağıtım ve perakende alanındaki çalışmalarla değil üretim alanındaki adımlarla da düşürdüklerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla konutta en ucuz ikinci, sanayi de de en ucuz üçüncü ülke olduğunu anlattı.

Bu maliyetlerin, 28 AB ülkesi noktasında bakıldığında yüzde 60 daha ucuz olduğuna işaret eden Albayrak, şöyle konuştu:

"2002'de ortalama bir hanenin yıllık elektrik tutarının asgari ücret içindeki payı yüzde 20,1 iken, 2016 'da bu rakam yüzde 6,3'e düşmüş durumda. Bu alanda olumlu ve pozitif bir gelişme ortaya koyduğumuzun en somut örneği. Son 15 yılda laf yerine hizmet ve icraat ürettik. Vatandaşımızın hakettiği hizmeti için çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Giderek liberalleşen sektörde, altyapıda standartların sürekli yükseldiği bir yapıya doğru ilerliyoruz. 2016- 2020 yıllarında altyapı iyileştirmesi için özel sektör eliyle 18 milyar lira, kamu eliyle 12 milyar lira olmak üzere 30 milyar liradan fazla yatırım yapıyoruz. Mevcut hatlarımız, altyapımız yeterli değil. Enerji talep artışında dünyada Çin'den sonra ikinci, OECD ülkeleri arasında birinci olan Türkiye'den bahsediyoruz. Son 1 yılda enerji altyapısında büyük değişimler yaşadık. Doğalgazın elektrik üretimindeki payını yüzde 10 azaltarak, ithal gazın dış ticaret üzerindeki baskısını daha da azaltmak için çok çalışıyoruz. Yerli kaynaklardan elektrik üretiminde yüzde 49 ile rekor yaşandı."

Rüzgar YEKA için şirketlerle görüşülüyor

Albayrak, son 10 yılda enerjide 75 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirildiğini ve elektrik kurulu gücünün 80 bin megavata ulaştığını anlatarak, "Gelecek 10 yıl içinde asgari 50 bin megavatlık yatırımla sektörü büyütmeye devam edeceğiz. Bu dönemde güneş ve rüzgarda ilk olarak 5'er bin megavat, sonrasında 10'ar bin megavat ilave kapasiteyi sisteme kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, bu yatırımları yaparken yerli üretim ve Ar-Ge'yi temel alan ve Türkiye'yi bu alanda bir üs yapacak anlayışla hareket ettiklerini belirterek, Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin başarılı bir şekilde tamamlandığını, 27 Temmuz'da son tekliflerin alınacağı rüzgar YEKA ihalesi için ise dünyanın önde gelen şirketleriyle görüşme ve toplantıların devam ettiğini aktardı.İstihdam ve Ar-Ge ile yatırımlar sürerken, cari açığın düşürülmesine ve Türkiye'nin ihracatına da katkı yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Albayrak, "Vatandaşımızın cebine yansıyan faturayı düşürmek için, inşallah bu iyileştirmelerin daha da ötesine gideceğiz. Yerli kömürün yeni nesil, doğa dostu ve ileri teknolojiye sahip santrallerin kazandırılması için gerekli altyapıyı hazırladık. Şu anda dünyadaki en ileri çevreci kriterlerle bu yatırımları yapacağız. Türkiye'de bir iş yapıyorsak en iyisini en çevrecisini ve doğru olanını yapmak zorundayız. Milletimizin hayır duasını almayan, teveccühünü kazanmayan hiçbir yatırımın başarıya ulaşmayacağını düşünüyoruz. Kaynaklarımız yüksek teknolojiyle milletimizin hizmetine sunulacak." diye konuştu.