Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel  Müdürlüğünce 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak kusur tablosu yayımlandı. Buna göre, Hızlı Geçiş Sisteminde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da  neden olan rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya  kapatma şeklinde olması ağır kusur kapsamına alındı. Söz konusu düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu  Trafik Kanunu'nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 santimetre  genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar,  TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.

  'MERDİVEN ALTI PLAKLAR' 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi  Apaydın, yaptığı açıklamada, plakaların basım ve dağıtımının, TŞOF  ve federasyona bağlı odalara verildiğini anımsatarak, merdiven altı yerlerde  basılan plakalarda belirlenen standartların dışına çıkıldığını ifade etti. Sahte plakaların terör olayları, gasp, soygun gibi kötü işlerde  kullanıldığını dile getiren Apaydın, sahte plaka basan, dağıtan ve aracına  takanlara para cezası uygulandığını anımsattı.

 TÜVTÜRK fenni muayene istasyonlarında temmuz ayı itibarıyla "sahte"  olarak nitelendirilen, standardın dışında basılan plakaların birinci derecede  ağır kusurlu sayılacağını belirten Apaydın, "Silik, italik veya bold olarak  yazılan, rakam ve harflerin arasında vida olan, ortasındaki boşluğun köşeli  şeklinde olması gibi standarda uygun olmayan şekilde plaka takılı araçlar,  muayeneden geçmeyecek. Bir defaya mahsus ceza kesilmeyecek araç sahiplerinden  plakaların standartlara uygun olarak değiştirmeleri istenecek." ifadelerini  kullandı.

  PLAKLAR 31 LİRAYA DEĞİŞECEK

  Apaydın, aracın kimliği niteliğindeki plakaların, standartların  dışında olması halinde otoyol ve köprülerde görüntüleme cihazları tarafından  okunamadığına dikkati çekerek, plakalarda standartlara hızlı şekilde geçişin  sağlanması amacıyla böyle bir uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi. Söz konusu plakaların değişimi için araç sahiplerinin öncelikle Trafik  Şube Müdürlüklerine başvurarak, buradan temin edecekleri formları doldurmaları  gerektiğini vurgulayan Apaydın, daha sonra bu belgeyle il ve ilçelerde TŞOF ile  Kayıt Tescil Bürolarında 31 lira karşılığında yaklaşık 10 dakikada  değiştirilebileceğini kaydetti.