Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik ilişkilerin de siyasi ilişkiler kadar iyi olmasını arzu ettiklerini dile getiren Curtis, iki ülke liderlerinin de Gine-Türkiye ticaret hacminin artmasını özellikle istediklerini vurguladı.

"Burada Türkler için iş yapmak çok kolay"

"Gine'de Türk iş adamı heyetinin gelmediği tek bir hafta bile yok." diyen Curtis, Türkiye'den Gine'ye artan bir yatırımcı ilgisi olduğunu bildirdi. Curtis, şunları kaydetti:

"Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Enerji, tarım, altyapı, madencilik ve bilgi teknolojileri yatırıma ihtiyaç duyulan en önemli alanlar. İki ülke arasında gerçekten harika ilişkiler var. Burada Türkler için iş yapmak çok kolay. Rakibiniz olmayacak. Hangi alanda yatırım yaparsanız rakipsizsiniz. Bir de sadece Gine olarak düşünmemek lazım. Gine'ye geldiğinizde Batı Afrika Ekonomik Topluluğuna üye yaklaşık 300 milyon nüfuslu 12 ülkeye de ulaşabilirsiniz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Gine'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ekonomik ilişkileri büyük ölçüde hızlandırdığına dikkati çeken Curtis, 2 liderin, 1 yılda 4 kez görüşmesinin ise neredeyse bir rekor sayılabileceğini söyledi.

"Türk işadamlarını Gine'ye bekliyoruz"

Türklerin Gine'de Sheraton Otel inşaatı, ABD büyükelçilik binasının yapımı gibi büyük projelerde yer aldığının altını çizen Curtis, birçok projenin de şu an görüşme aşamasında olduğunu aktardı.

Curtis, "Türkiye'nin son 15 yılda geçirdiği inanılmaz değişimi hayranlıkla izledik ve biz de aynısından istiyoruz." ifadesini kullanarak, Gine'de kısaca her alanda yatırıma ihtiyaç duyduklarını ancak ilk etapta altyapı konusunda yatırımların acil olduğunu vurguladı.

Gine'de yeni bir idari şehir kuracaklarını dile getiren Curtis, Türk şirketinin projeye talip olduğunu ve görüşmelerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Gabriel Curtis, "Türk işadamlarını Gine'ye bekliyoruz. Hoş gelecekler ve büyük bir pazara girecekler. Güvenli ve istikrarlı bir ülkeyiz. İki ülke arasındaki bu güzel ilişkilerden faydalanın, pişman olmayacaksınız." dedi.

Tarım, madencilik ve enerji

Gine Yatırım Ajansı verilerine göre, ülkede yıllık 400 milyar metreküp yağış alan 6,2 milyon hektar ekilebilir verimli araziden yalnızca yüzde 25'i kullanımda. Bu ekili arazilerin büyük kısmında ise pirinç, ananas, mango, patates, mısır, fıstık, kakao, muz, çay, karite ve palmiye ağacıyla kola bitkisi yetiştiriliyor.

Enerji ve sulama sistemlerinin yetersizliği nedeniyle Gine tarımdan istediği verimi alamıyor.

Gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 13 ila 15'i madenciliğe dayanan ülkede altın, elmas, boksit ve demirin yanı sıra zengin gümüş, granit, manganez yatakları da dikkati çekiyor.

Ülkedeki 20 milyar ton demir rezervinin çıkarılmasının 100 yıl sürebileceği belirtiliyor.

Gine, ayrıca yaklaşık 6 bin megavatlık hidroelektrik potansiyeli, 40 milyar ton boksit rezerviyle dünyanın önemli kaynaklarını barındırıyor.

Yabancı yatırımcılara yeni yeni açılan Gine'de, bürokrasiyi hızlandırmak için çıkarılan Yatırım Yasası ile 72 saat içinde bir şirket kurmak mümkün.

Bulunduğu bölgedeki yüzde 25 bandındaki faiz oranına rağmen Gine, yüzde 6'lık faiz oranıyla yatırımcılar için birçok avantaj sunuyor.

Gine, 300 milyondan fazla tüketiciyi barındıran Batı Afrika Ekonomik Topluluğu için de bir geçiş noktası olma özelliği taşıyor.