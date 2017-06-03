Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır.
Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.
Merkez Bankası'ndan Kredi kartlarıyla ilgili flaş açıklama
03.06.2017 - 11:48 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Etiketler : merkez bankası,
478856 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478856.aspx
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