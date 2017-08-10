Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o veriler;

Bankalar, yaklaşık 2 senedir yazdığımız gibi 8 Ağustos 2017'de Cumhurbaşkanımızın da dikkat çekmesi ile yine rekor karlarını artırmaya devam ediyor.

Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bankalar araştırmasının 3. süne göre veriler yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl çektiğimiz onca sıkıntının sonunda Türkiye yüzde 2,9 büyürken bankalar yüzde 40 civarında kar artışı elde etmişse burada bir sorun var demektir" ifadesini kullandı.

Bu konuya Ağustos 2016 yılında değinilmişti

Şimdi 2017 2. çeyrek sonuçlarına bakalım.

- Halkbank 2016 yılına göre bilançosunu %14,4 karını ise %42 artışla 2,2 Milyar TL ye taşıdı.

- Garanti Bankası 2017 yılı ikinci çeyrek karını 1,55 milyar TL olarak açıkladı, geçen yıla çok yakın bir rakam.

- Yapı Kredi 2017 ikinci çeyreğinde 891.9 milyon TL net kar açıkladı. Banka geçen yılın aynı döneminde 847.9 milyon lira net kar açıklamıştı.

- ING Bank Türkiye 2017 yılının ilk yarısında geçen yıla göre %122 artışla 550 milyon TL olarak gerçekleşti.

- İş Bankası 2016 ikinci çeyreğinde 1,38 milyar TL kar açıklarken , 2017’nin ikinci çeyreğinde karını 1,24 milyar TL olarak açıkladı

- Akbank 26 Temmuzda açıklayacak mali tablolarında %34 artışla 2017 ikinci çeyrek karını 1,45 Milyar TL olarak beyan etti.



* 2017 yılı 6 aylık rakamlardır.

Toplam Bankacılık sektörünün net kârı, bu yılın ilk yarısında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 33.2 artışla 25 milyar 355 milyon liraya yükseldi. Grafik hiç durmadan yükselmeye devam ediyor, bankalar karlarından feragat etmedikçe, reel olarak sektöre finansman sağlamadıkça, ülkemizde para kazanmanın hala tek yolu kayıtdışı ekonomi olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Bir iş nasıl başlarsa öyle devam eder.