Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memurların 2018 ve 2019’da alacağı maaş ve sosyal haklarda yapılacak artışlara ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde, iş kollarının teklifleri görüşülüyor. Hafta boyunca tekliflerin müzakeresinin ardından pazarlık aşamasına gelindi. Dün yapılan ve Kamu İşveren Heyeti Adına toplantıya katılan ve başkanlık eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “İnşallah bayramdan önce toplu sözleşme görüşmelerini sonuca bağlar, bayram müjdesi veririz” dedi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da “Tekliflerimizi kazanıma dönüştürmek istiyoruz. Haklı tekliflerimiz ve beklentilerimiz karşılanmalı. İnşallah çifte bayrama vesile kılarız.” diye konuştu.