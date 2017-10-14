Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Savunma harcamaları gerekçe gösterilerek yüzde 40 artırılan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarında yeni düzenleme yapıldı. Buna göre MTV’ye zam oranı yüzde 40’tan yüzde 25’e çekildi. 1.300 cc’nin altındaki araçlarda ise MTV artışı yüzde 15 olarak uygulanacak.

Torba Yasa ile MTV’de, yeni yıldan itibaren tüm araçların MTV oranlarında yüzde 40’lık artış öngörülüyordu. Tasarıya gelen itirazlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gerekçesi vatandaşa iyi açıklanmalı, oranlar geri çekilebilir, hükümetin kararı” demiş, konu Bakanlar Kurulunda gündeme gelmişti. Verilen önerge ile MTV artışı 1.300 cc altındaki araçlarda yüzde 15, daha yüksek motor hacimli araçlarda ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

EN DÜŞÜK 743 LİRA

Tasarıdan önce motor hacmi 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçlardan 646 TL, 1.300 cc-1.600 cc arası araçlardan 1.035 TL, 1601 cc-1800 cc arası araçlardan 1.827 TL, 1801-2000 cc arası araçlardan da 2878 TL yıllık MTV alınıyordu. Yüzde 40 oranının yüzde 15 ve 25 olarak güncellendiği yeni torba yasaya göre ise 1.300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçların vergisi 743 lira, 1.300-1.600 cc aracın vergisi 1.035 liradan 1.294 liraya çıkacak.

KURUMLAR VERGİSİ %22

Torba yasada yapılan bir değişiklikle de Kurumlar Vergisi tüm sektörlerde yüzde 22’le yükseltildi. Tasarıda Kurumlar Vergisi artışı sadece finans kurumlarını kapsıyordu.

Gelir vergisi artışı da iptal

Gelir Vergisi Kanunu’nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına” ilişkin madde, “torba tasarı”dan çıkarıldı. Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek. Gelir vergisi diliminin yüzde 30’a çıkartılması, ücretlilerin büyük kısmının, özellikle işverenle net üzerinden anlaşmayanların ücretini düşürecekti. Eğer tasarı yasalaşsaydı aylık brüt 2 bin 875 TL ve üzerinde ücret alanlar, gelecek yıl 39 ile 2 bin 500 TL arasında ilave vergi ödeyeceklerdi.