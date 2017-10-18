Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mimarlık dünyasında farklı fikir ve arayışların önünü açabilmek amacıyla Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve iştirak şirketi Emlak Konut GYO tarafından “Mahalle” teması ile düzenlenen 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması sonuçlandı. 123 projenin katıldığı yarışmada, 35 proje ödül aldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 19 Ekim perşembe günü verilecek. 2014’teki 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nı ‘Gelenekten Geleceğe’ konsepti ile düzenlediklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “TOKİ olarak, büyük bir emek ve gayretin ürünü olan ödüllü eserlerin hayata geçirilmeden rafa kalkmasından muzdarip olan mimarlık dünyamıza verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Projeler kâğıt üzerinde kalmayacak. 2014’te düzenlediğimiz mimari yarışmasının ödüllü eserleri, 11.250 konutu kapsayan özgün tasarımlar olarak üretimdedir. Aynı şekilde ödüllü mahallerimizi de, nihai bir değerlendirmeyi takiben katıldıkları coğrafi bölgelerde inşa etmeye başlayacağız. Yarışmalarla birlikte mimarlık öğrencileri ve genç mimarlarımıza kendilerini geliştirme ve ülkemiz mimarisini hak ettiği noktalara çıkarma fırsatı sunuyoruz” dedi.