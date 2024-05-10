Bakan Şimşek pazartesiyi işaret etti! Kamuda tasarruf paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kamu maliyesine ilişkin birçok adım atılacağını belirten Bakan Şimşek, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk, son olmayacak" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanına katıldı. Burada ekonomiye dair önemli mesajlar veren Bakan Şimşek, enflasyonda tek hane hedefini bir kez daha vurguladı.

Ekonomide taşların yerine oturduğunu belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı. Kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili de konuşan Şimşek, paketin pazartesi açıklanacağını söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Nihai amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme. Bu program bir geçiş dönemi içeriyor. Özellikle dezenflasyona geçiş dönemi öngördük. Ekonomi programı çalışıyor. Programın merkezinde yeniden dengelenme var yani makroekonomide dengesizlik giderilmesi var.

Sanayiyi sadece piyasalara bırakamayız. Sanayide dönüşümü kamunun rehberliğinde, iteklemesiyle, desteklemesiyle hızlandıracağız. Cari açıkta kalıcı olarak yüzde 2,5’i, hatta yüzde 2’nin altını hedefliyoruz.

"ÇIKAR ÇEVRELERİ MEMNUN DEĞİL"

Altın ithalatındaki kısıtlamadan çıkar çevreleri memnun değil. Bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak. Bunun neresi vatandaşın menfaatine.

Kamunun kaynakları, ülkemizin kaynakları kıttır ve tercih yapmak zorundasınız. Bankalarımıza söyledim. Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle de ihracatı önceliklendireceğiz. Tasarruf istiyoruz, kaynakları doğru alanlara kanalize etmenizi istiyoruz.

"PROGRAM ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"

Program çok iyi çalışıyor, küresel finansmana erişimde sorun yok. Uluslararası bankalarda Türkiye'nin konumu çok güçlüdür. Hazinemiz çalışıyor, programımız da çalıştığına göre Türkiye'ye ilgi artacaktır.

Şu anda kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu artırıyor. Hepsinde ögrünüm pozitif, bu ne demek, notumuzu daha da artıracaklar. Türkiye'nin risk primi geriliyor, bu sayede finansman maliyetimiz azalıyor.

"PAZARTESİ TASARRUF VERİMLİLİK PAKETİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk, son olmayacak. Buna benzer yaptığımız çalışmalar var.

Merkez Bankası çok iyi iş çıkarıyor. Piyasada bu işi bilenlerin beklentisi önümüzdeki 12 ayda enflasyonun yüzde 35 civarına ineceği. Bu bizim öngörülerimizin biraz üzerinde. Enflasyon aşağı yönlü ivme kazandıkça piyasa öngörüleri ile hedeflerimiz arasındaki farkın ineceğini düşünüyoruz.

"VERGİ ARTIRMAYACAĞIZ"

En önemli hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. Ne gerekiyorsa yapacağız. Defalarca kamuoyuna dedik ki gelir vergisini artırmayacağız. Kurumlar vergisini artırmayacağız. KDV üst sınırıyla oynamayacağız. Belli çevreler hâlâ spekülasyon üretmeye devam ediyorlar. Seçim arifesinde de vatandaşımızı yanlış yönlendirdiler. Vatandaşımızın portföy tercihine her zaman saygı duyacağız.

Finansman o kadar bol ki, almak zorunda kalıyoruz. Buraya güven var. Uluslararası normlara dayalı politika seti var. İhracatçımızın yanındayız ve onlarla birlikte sorunları çözeceğiz, verimliliği artıracağız."