Borsa zirvede patinaj çekiyor! Bu seviye çok kritik…

Borsada son dakika! BİST100 endeksi dün 10.268 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Endekste son 3 işlem gününde güç kaybı dikkat çekerken; analistler, 10.400 seviyesinin kritik direnç olduğunu ve bu seviye geçilmediği müddetçe kâr satışı eğiliminin daha fazla öne çıkabileceğini belirtiyor. Endeks için 10.150 ilk destek olarak öne çıkarken; bu seviyenin de aşağı kırılması halinde 9950’ye varabilecek geri çekilmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye ekonomisinde son haftalarda yaşanan pozitif gelişmeler borsa tarafında da karşılık buluyor. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bu hafta 10.383 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dünkü kapanışını ise 10.268 puandan gerçekleştirdi. Endekste 19 Nisan’dan itibaren ve 9420 seviyesinden belirgin olarak başlayan yükseliş, bugün itibarıyla %9 olarak gerçekleşti. BİST100’de yıl başından bu yana gerçekleşen prim ise %37,45 gibi yüksek bir orana ulaştı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da BİST100 kapsamındaki hisselere bakıldığında 9 Mayıs işlemlerinde en çok yükselenler Vestel Beyaz Eşya, Migros, Kayseri Şeker, Garanti Bankası ve Türkiye Sigorta oldu. Bu hisselerde değer atışı %3,50-5,35 arasında değişti. En çok düşen hisseler tarafında ise Konya Çimento, Borusan Yatırım, Borusan Boru, Pegasus Hava Yolları ve Reeder Teknoloji yer aldı.

En fazla para girişi yaşanan hisseler Aselsan, Migros, Koç Holding, Garanti Bankası ve Ford Otosan olurken; TÜPRAŞ, Akbank, Pegasus, Türk Hava Yolları ve Gübre Fabrikaları hisselerinde para çıkışı dikkat çekti.

ENDEKSTE ÜÇ GÜNDÜR YATAY EĞİLİM

BİST100 endeksinin bu hafta salı ve çarşamba günü 10.400’e yaklaştıkça kâr satışlarına maruz kaldığını aktaran analistler, “Bu seviye, aynı zamanda 9 yıldır aşılamayan döviz bazlı 322 dolar direncine de işaret ediyor. Bu sebeple ilk denemelerde bu bölgenin aşılamaması normal karşılanmalı. Orta ve uzun vadede endeks için beklentiler pozitif olmakla birlikte, kısa vadede 10.400 geçilemediği müddetçe kâr satışı eğilimi daha fazla öne çıkabilir. Bu durumda 10.150 ve 9950 destek noktaları dikkatle takip edilmeli” görüşünü dile getiriyor.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Borsada yabancı yatırımcı ağırlığının 2019 yılı ve öncesinde yüzde 65 seviyesinde bulunduğunu ancak o tarihten itibaren hızlı bir düşüşün gerçekleştiğini hatırlatan Stratejist Yavuz Hacıoğlu, “Bu gerileme geçen sene yüzde 26-27 seviyelerine kadar sürmüştü. Ve bugün gerçek anlamda yüzde 32 civarında seyrediyor. Borsada bugün 320 dolar seviyeleri; 2013-2014 sonrası döviz bazlı yaşanan ve 125 dolara kadar devam eden gerilemenin, yüzde 50 düzeltme seviyesine de yakın. Buranın aşılması halinde ilk etapta 360 dolara kadar yaşanabilecek yükseliş söz konusu olabilir ancak daha fazla ve kalıcı anlamda yabancı yatırımcı girişi burada önemli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.