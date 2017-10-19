Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye üzerinde karamsar tablolar çizerek algı operasyonu yapmayan çalışan uluslararası ekonomi kuruluşları şimdi de “pardon” deme yarışına girdi. Fitch, JP Morgan, G. Sachs, M. Stanley, Moody’s ve IMF’nin ardından son olarak Dünya Bankası bu yıl ikinci defa Türkiye’nin büyüme rakamlarını yukarı yönlü olarak revize edeceğini açıkladı. Türk ekonomisinin geçen yıl yaşanan şokları çok hızlı atlattığına dikkat çeken DB Türkiye Direktörü Johanssen Zutt, Dünya Bankasının Türkiye’ye yönelik büyüme beklentilerini, üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH rakamlarının açıklanmasından sonra güncelleyeceğini bildirdi. Zutt, yeni büyüme tahminlerinin, IMF’nin geçen hafta açıkladığı rakamlara yakın olmasını beklediğini ifade ederek, “Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini yüksek ihtimalle IMF’nin beklentisine benzer şekilde yüzde 5 veya 5,1’e revize edeceğiz. Çünkü ikinci çeyrekte izlediğimiz güçlü performansın üçüncü çeyrekte devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin birçok kuruluşu şaşırtan güçlü büyüme performansında, hükûmetin uyguladığı genişleyici mali politikaların önemli rol oynadığını vurgulayan Zutt, şunları kaydetti: “Başarısız darbe girişimi sonrasında büyüme belirgin şekilde düştü ancak ekonomiyi iyi yöneten hükûmet, mevcut mali imkanlarını kullandı. Uygulanan mali genişleme ekonominin toparlanmasına yardımcı oldu. Ayrıca, Avrupa’da büyümenin hızlanmasıyla oluşan olumlu dış ortam, mali genişlemeyi kuvvetlendirdi. Bunlar, bize Dünya Bankası’nın ve daha birçok insanın beklediğinden daha güçlü bir toparlanmayı getirdi diye düşünüyorum.” Hükûmetin gelecek 3 yıl için belirlediği yüzde 5,5 büyüme hedefini tutturmasının da mümkün olduğunu dile getiren Zutt, cari açığını finanse etmek için yabancı sermaye bağımlılığın Türkiye için risk oluşturduğunu söyledi. Zutt, enflasyonun da yakın zamanda tekrar yüzde 7-8 seviyelerine inmesini beklediklerini kaydetti.