Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Sağlık turizmi konusunda büyük hedefleri olan, bu hedeflere ulaşmak için şehir hastaneleri projelerine dev yatırım yapan Türkiye, şimdi dünya çapında harekete geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile dünyanın birçok ülkesinde tanıtımyapılacak. Yurt dışındaki fuarlarda sağlık imkânları da tanıtılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak stantlarda önemli tanıtım yüzleriyle birlikte Türk doktorları da yer alacak. Ayrıca 40’ı aşkın ülkedeki Tanıtma Müşavirlikleri ile sağlık turizminin tanıtımına destek verecek ve 2023’te 20 milyar dolarlık sağlık turizmi hedefine ulaşılması sağlanacak. Geçtiğimiz yıl 5 milyar dolar civarında gelir sağlanan sağlık turizminden, bu yıl 7 milyar dolar gelir hedefleniyor. Sağlık turizmi için gelenler bir termal turizm merkezinde 10-15 gün kalıyor, yüzde 80’i yanında bir refakatçi getiriyor ve normal turistin yaklaşık 5 katı harcama yapıyor. Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın imzaladığı iş birliğiyle yapılacak çalışmalarda birçok yayıncı kuruluşun temsilcisi, sigortacı ve turizmciler Türkiye’ye davet edilerek tanıtım yapılacak.