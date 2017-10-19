Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı'nca esnaf olarak çalışıp da kalfa ya da usta unvanı almak isteyenler için yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, sınavları geçerek kalfalık ve ustalık belgesi almaya hak kazanan esnaf, mesleğiyle ilgili alanlarda işyeri açma imkanına sahip olacak.İşyerinde bir meslek dalında çalıştığını sosyal güvenceyle belgelendirenler, mesleki eğitim merkezlerine başvurmaları halinde doğrudan kalfalık sınavlarına alınacak.Ustalık için ise 5 yıl aynı işi yaptığını sosyal güvencesiyle belgelendirenler sınava girebilecek. Sınavlar, Şubat'tan itibaren başlayacak.