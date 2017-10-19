Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk 6 ayda şehre gelen turist sayısı toplam 550 bin olarak gerçekleşirken, Ramazan ayının Haziran ayına denk gelmesinin ardından Temmuz ayından itibaren bölgeye yerli ve turist akını oldu. Bu yılın Ocak ayında 31 bin 991 yerli 9 bin 461 yabancı olmak üzere 41 bin 452 kişi; Şubat ayında 35 bin 442 yerli, 4 bin 88 yabancı olmak üzere 39 bin 530; Mart ayında 46 bin 206 yerli, 8 bin 818 yabancı olmak üzere 55 bin 24; Nisan ayında 71 bin 256 yerli, 14 bin 349 yabancı olmak üzere 85 bin 605; Mayıs ayında 111 bin 968 yerli, 28 bin 220 yabancı olmak üzere 140 bin 188; Haziran ayında 158 bin 617 yerli, 29 bin 557 yabancı olmak üzere 188 bin 174 bin olmak üzere 6 ayda 549 bin 973 kişi ziyaret etti.



Mayıs ve Haziran ayında başlayan turist hareketleri Temmuz ayı ile artışa geçerken, Temmuz ayında 319 bin 544 yerli, 80 bin 33 yabancı olmak üzere 399 bin 857 turist Trabzon'u ziyaret etti. Yaz sezonunda en fazla turist ise Ağustos ayında geldi. Ağustos ayında Trabzon'a 400 bin 521 yerli, 169 bin 830 yabancı olmak üzere toplam 570 bin 351 ziyaret ederken, Eylül ayında 289 bin 995 yerli, 59 bin 174 yabancı olmak üzere 349 bin 169 turist Trabzon'u gezdi.



9 aylık dönemde yerli ve yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 869 bin 350 turist Trabzon'a gelirken, Sümela Manastırı'nın restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı olması nedeniyle çoğunluğu Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler olmak üzere yabancı misafirler en fazla Uzungöl'e ilgi gösterdi. Uzungöl'ün ardından Atatürk Köşkü, Ayasofya Camisi ve Çal Mağarası en fazla ziyaret edilen yerler arasında yer aldı. Yerli ve yabancı turistler ise yaylalardan ise en fazla Sultan Murat, Hıdırnebi, Haçkalıbaba, Sis Dağı ve Kadıralak Yaylaları'nı ziyaret etti.



Öte yandan 9 ayda ziyarete gelen turistlerin 3 milyon 364 bin 830 gibi rekor bir sayıda geceleme gerçekleştirdiği öğrenildi.