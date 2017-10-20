Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Başkanı Solgun ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bakanlık Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde Tüfenkci, Torba Tasarı’daki tütün düzenlemesi ve tütün kooperatiflerine ilişkin heyete bilgi verdi.Geleneksel yöntemle üretim yapan tütün üreticilerinin kooperatif kurmalarının sağlanacağını vurgulayan Tüfenkci, kooperatiflerin kendi bölgelerinden aldıkları tütünlerin paketleme, taşıma,bandrolleme ve satış işlemlerini kayıtlı olarak gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bakan Tüfenkci, kooperatiflerin önünü açtıklarına işaret ederek, “Kooperatifleri ekonominin unsuru haline getirmek istiyoruz. Bu önemli bir şey, kooperatifçi olan arkadaşların bu konuda daha fazla inisiyatif alıp güzel örnekler ortaya koyması, kooperatiflere sahip çıkması gerekir. Tek tek üreticilerin gücü olmaz ama kooperatif ve birliklerle güçlü olurlar. Bu gücü kullanmanız lazım. Biz köylümüz, çiftçimiz üretimden gelen gücünü kullanabilsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KOOPERATİFLER ÜRETİM VE TİCARET YAPACAK

Her bölgedeki tütün üreticisinin ayrı sıkıntıları olduğunu ve bunların hepsinin aynı potada değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Tütünün ticaretini yapacaksak üretici kazansın, çiftçi kazansın, kooperatif kazansın. Kooperatifler, tesis kurulması için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yetki alabilecek, tütünü sözleşmeli olarak veya sözleşme dışı olarak kuruma bildirmek kaydıyla satın alabilecek. Yine kurumun izniyle tütünün iç ve dış ticaretini ve sarmalık kıyılmış tütün üretim ve ticaretini yapabilecekler. Kooperatiflere üye olmak zorunluluğu yok. Ancak kooperatifler başarılı olursa üreticiler orada faaliyet gösterebilirler. Kooperatiflerden kredi de alabilirsiniz.”

"KAÇAK SİGARA ORANI YÜZDE 8’E DÜŞTÜ"

Üreticileri korumak amacıyla kaçak tütün ve sigaranın da önüne geçilmesinin önemli olduğunu aktaran Tüfenkci, “Kaçak sigara oranı son iki senede yüzde 21’lerden,yüzde 8’lere düştü. Sınırlarımızda kaçağa yönelik çok ciddi önlemler alıyoruz. Kaçak tütün hem üreticilere hem de ülke ekonomisine zarar veriyor. Kooperatif çatısı altında tütün kayıt altına girecek, üretici ürününü satacak, vergisini de verecek” değerlendirmesinde bulundu.Bakan Tüfenkci, üreticiler açısından eski sistemin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

KOOPERATİF DÜZENLEMESİ MEMNUNİYET VERİCİ

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Başkanı Solgun ve beraberindekiler ise talep ve önerilerini dile getirerek, Bakan Tüfenkci’den destek istedi.Torba Tasarıdaki kooperatif düzenlenmesinden memnun olduklarını belirten Solgun “Herkesin şu anda istediği budur” dedi.Solgun ayrıca, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kapatılmasının tütün üreticilerinin lehine olacağını ifade etti.