Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılmasını içeren projenin ilk etabının ihalesine 53 firma teklif verdi. Kapalı zarflarla teklifleri alan ihale komisyonu, projenin maliyetini 30 milyon 876 bin 158 lira 85 kuruş olarak belirlediğini açıkladı. İlk etabının 1 yıl içinde tamamlanması hedeflenen proje tamamlandığında Efes limanından 2 bin 500 yıl içinde yaklaşık 9 kilometre çekilen deniz, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan antik kentle yeniden buluşacak. Proje doğrultusunda toplam 6 bin 130 metre uzunluğunda kanal açılacak. Söz konusu 53 dosya incelenecek, gerekirse soruşturmaları yapılıp sonuç açıklanacak.

