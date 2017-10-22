Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalite Daima Kazandırır vizyonuyla yola çıkan Huzurlu İnşaat, İstanbul’un en hızlı değer kazanan bölgelerinden Güneşli’de projelendirdiği Huzurlu Marmara Güneşli’de kazançlı bir yatırım imkânı sunuyor.

TEM, E-5 Otoyolu ve Atatürk Havalimanı’na yakın bir mesafede konumlanan Huzurlu Marmara Güneşli, lokasyonuyla da dikkat çekiyor.

Toplamda 289 daire ve 12 adet ticari alanın yer alacağı Huzurlu Marmara Güneşli, 56 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde, Basın Ekspres yoluna yakın mesafede konumlanıyor. Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve aile öncelikli yaşam anlayışı ile hayata geçirilen Huzurlu Marmara Güneşli’de 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Konut sahibi olmayı kolay hâle getiren firma, Huzurlu Marmara Güneşli’de metrekare fiyatlarını 3.400 TL’den başlatırken projede; 36 ay 0,51 60 ay 0,70 ve 120 ay 0,93 vade oranlarıyla kredi kullanma imkânı sunuluyor

Yüzde 85’inin peyzaja ayrıldığı ve 7/24 kameralı güvenlik hizmetinin sunulduğu Huzurlu Marmara projesinde ayrıca; 340 araç kapasiteli kapalı otopark, spor salonu, sauna, yürüyüş parkurları ve yarı olimpik kapalı havuz bulunuyor. Mega projelere yakınlığıyla dikkat çeken Huzurlu Marmara Güneşli; E-5 otoyolu ile TEM Otobanını birbirine bağlayan bölgede yer alıyor.

3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlantısı bulunan Huzurlu Marmara Güneşli, Metro ve raylı sistem yatırımlarıyla dikkat çekiyor. 2018 yılında tamamlanacak Bakırköy-Halkalı Metrosuna yürüme mesafesinde bulunuyor.