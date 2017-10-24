Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi işini kurmak isteyen engellilere verilen hibe, yükseltildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, engelli ve eski hükümlülere verilen 36 bin lira hibe miktarı, 50 bin liraya yükseltildi. Özel uygulamalarla engellilerin mesleki eğitimi ve istihdamı için çaba gösteren İŞKUR, İdari Para Cezaları Fonu’nu kullanarak destek miktarını artırdı.

İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşından büyük, eski hükümlü veya en az yüzde 40 engelli olma şartlarının arandığı hibe programı için hazırlanan projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyonca değerlendirilecek. Desteğe değer bulunan projelere; kuruluş işlemleri desteği olarak 3 bin, işletme gideri desteği olarak 11 bin, kuruluş desteği için ise 36 bin lira verilecek. 2014’te başlatılan uygulamanın 2018 yılının 1. dönem projeleri için 11 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek. İlgilenenler yeni döneme ait başvuru rehberi ve formlara İŞKUR’un internet sitesinden ulaşabilecek.