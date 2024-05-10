Piyasalarda haftanın bilançosu: Altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

Piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken; bugün 2445 TL’ye yükselen gram altın, haftalık bazda %2,15 getiri ile en çok kazandıran yatırım enstrümanı oldu. Dolar ise haftayı yüzde 0,45 değer kaybıyla birlikte 32,20 TL’den tamamladı. TL varlıklara ilginin artması, döviz kurları üzerindeki baskıyı yükseltti. Bu arada Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, geçen hafta kapanışına göre sınırlı değer kaybı yaşadı ve 10.218’den kapanış gerçekleştirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalar hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. İçeride Merkez Bankası’nın enflasyon raporu sunumu, dışarıda ise FED üyelerinin konuşmaları ve ABD’den gelen ekonomik veriler yatırım enstrümanlarının fiyatları üzerinde etkili oldu. TCMB’nin “değerli TL” ve “enflasyonla tavizsiz mücadele” vurgusu döviz kurlarını baskılamaya devam etti. Karışık gelen ABD verileri, haftanın ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarını destekledi. Olumlu beklentileri önceden fiyatlayan borsada ise dirençlere yakın, yatay bir hafta geride kaldı.

DOLAR KAYBETTİRDİ

Geçen hafta cuma günü 32,35 TL’den kapanan serbest piyasada dolar fiyatı, bu haftayı 32,20 TL’den tamamlamaya hazırlanıyor. Haftalık değer kaybı dolarda yüzde 0,45 olarak gerçekleşiyor.

Son açıklanan verilerde hem KKM hesapları hem de döviz mevduatlarında çözülmelerin hızlandığı dikkat çekerken, yabancı sermaye girişinin de rasyonel politikalarla birlikte gittikçe yükselmesi, döviz kurlarını frenliyor. Geçen hafta TL varlıklara yaklaşık 5,25 milyar dolarlık geçiş yaşanmıştı.

GRAM ALTIN KAZANDIRDI

Haftanın ilk yarısında yatay seyreden altın fiyatları; dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının tahminleri aşması ve bu durumun, istihdam piyasasında soğumaya işaret ederek “güvercin FED” beklentilerini desteklemesi üzerine yukarı yöneldi. Ons altında bugün en yüksek 2377 dolar görüldü. Akşam saatlerinde fiyatlar, 2360 dolara yakın seyrediyor.

Geçen hafta cuma günü 2394 TL’den kapanış gerçekleştiren serbest piyasada gram altın fiyatı; bu haftayı 2445 TL’den bitiriyor. Böylece haftalık değer artışı yüzde 2,15 olarak gerçekleşen gram altın, en fazla kazandıran yatırım enstrümanı oldu.

BORSADA YATAY BİR HAFTA

Türkiye ekonomisinde yaşanan pozitif gelişmeleri önden fiyatlayan Borsa İstanbul’da Bist100 endeksi, bu hafta 10.383 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak teknik anlamda kritik bir dirence işaret eden 10.400 seviyesi aşılamadı. Geçen hafta cuma günü 10.276’dan kapanış yapan BİST100; bu haftayı yüzde 0,56 gibi sınırlı bir değer kaybı ile 10.218 puandan tamamladı.

YABANCI HANGİ HİSSELERİ ALDI VE SATTI?

Bu arada yabancı yatırımcıların nisan ayında en çok aldığı hisseler; TÜPRAŞ, Sabancı Holding, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik olarak öne çıktı.

Yine yabancıların geçen ay en çok sattığı hisseler Koç Holding, Migros, Doğuş Otomotiv, Ford Otosan ve ASTOR Enerji olarak açıklandı.

KOTON, TAVANLA BORSAYA ‘MERHABA’ DEDİ

Borsada gong bugün, Koton hisseleri için çaldı. 4,17 milyar TL’lik halka arz büyüklüğü ile borsada işlemlere başlayan Koton hisseleri, 30,50 TL fiyatla talep toplamıştı. Hisseler ilk işlem gününü, 33,54 TL tavan fiyatla tamamladı.