Dolar 32,00 TL’nin de altını gördü… Piyasalarda TL baharı

Piyasalarda son dakika! Rasyonel politikalarla birlikte Türkiye’nin risk primi 276 seviyesine gerileyerek; Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyeye çekildi. Sadece 3 Mayıs ile biten haftada 309,10 milyon dolarlık hisse senedi ve 761,10 milyon dolarlık tahvil alan yabancılar; bir haftada Türk varlıklarına 35 milyar TL’lik yatırım yaptı. TCMB Başkanı Karahan da “sıkı para politikasından taviz yok” mesajı verince; dolar, bugün 32,00 TL’nin de altını gördü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda Türk Lirası baharı yaşanıyor. Dikkatle beklenen Merkez Bankasının ikinci enflasyon raporu sunumu bugün gerçekleşti. TCMB, bu yıl sonu için enflasyon hedefini 2 puan yukarı revize ederek %38’e çıkardı. Başkan Fatih Karahan’ın, “Enflasyonu, belirlediğimiz hedefe düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bir bozulma durumunda da ek sıkılaşmaya hazırız” şeklindeki mesajlarının ardından, döviz kurlarında bir miktar daha satış baskısı öne çıktı.

DOLAR, ‘ALIM’ TARAFINDA 32,00 TL’NİN ALTINI GÖRDÜ

Bugünkü işlemlerde dolar, bankalar arası piyasada 32,16’ya kadar geriledi. Akşam saatlerinde ise kur, 32,22 TL’den günü tamamlamaya hazırlanıyor. Döviz bürolarında ise dolar gün sonunda 31,94-32,17 TL alım ve satım aralığında fiyatlanıyor. Böylece dövizini satmak isteyenler 32,00 TL’nin altında bir fiyatla karşılaştı. Euro ise Kapalıçarşı’da 34,37-34,66 TL alım ve satım aralığında fiyatlandı.

YABANCILARIN TL VARLIKLARI ARTIYOR

TCMB tarafından bugün açıklanan verilere göre 3 Mayıs ile biten haftada yabancı yatırımcılar 761,10 milyon dolarlık Türk tahvili alırken; aynı haftada Borsa İstanbul’da da 309,10 milyon dolarlık hisse topladılar. Böylece 500 baz puanlık son faiz artışının da gerçekleştiği 22 Mart haftasının ardından yaşanan 6 haftalık süreçte, yabancıların tahvil alımı 1,72 milyar dolara yaklaştı. Borsada hisse senedi ağırlıkları da yüzde 44 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı ve 40 milyar dolarlık büyüklüğe yaklaştı.

KKM’DEN DE ÇIKIŞLAR HIZLANDI

Bu arada son haftalarda Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkışlar haftalık bazda 10 milyar TL’nin altında gerçekleşiyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre de 3 Mayıs haftasında KKM hesaplarından 24,90 milyar TL’lik çıkış gerçekleşti. Böylece toplam KKM hesaplarının büyüklüğü 2,23 trilyon TL'ye düştü.

CDS 276 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Bu arada Türkiye’nin risk priminde yaşanan gerileme de devam ediyor. Bugün CDS, 276 seviyesine düştü ve Şubat 2020’den bu yana en dip noktasına ulaştı. CDS’te yaşanan bu gerileme, Türk Hazinesi ve Türk şirketlerin yurt dışı borçlanma maliyetlerini de düşürerek, daha sağlıklı şartlarda finansman temini elde etmelerini beraberinde getiriyor.