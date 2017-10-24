Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu ve Batı’yı bağlayan en büyük girişimcilik etkinliği Startup İstanbul başladı. 50’nin üzerinde konuşmacı ve 500 yatırımcının bir araya geldiği Startup Istanbul 2017’de Tesla’nın ilk yatırımcılarından Tim Draper, dünyaca ünlü stratejis Dan Toma, Test My Pitch’in kurucu CEO’su Bill Kenney, Avrupa’da birçok startup’a mentorluk ve yatırımcılık yapan Techstar girişimcisi Eamonn Carey, The Abraaj Group Genel Müdürü Omar Syed, yazar ve girişimci Amal Dokhan gibi dünyanın girişimci liderleri konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte bir konuşma yapan MEF Üniversitesinden Prof. Erhan Erkut “Şu anda dünyanın fındık ihtiyacının %75’ini üretiyoruz. Fakat bu ithal ettiğimiz iphone miktarını karşılamaya yetmiyor. Türkiye mali açık veren ülkeler sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Bu açığı kapatmamız fındık ihracatıyla mümkün değil, daha çok katma değer sağlayan, yüksek teknoloji değerine sahip ürünler üretmemiz gerekiyor” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de 2023 yılında Türkiye’nin dünya ticaretindeki payını yüzde 1,5’e çıkarmayı ve Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasını hedeflediklerini belirterek, “Bu hedeflere AR-GE, inovasyon, tasarım, markalaşma ve girişimcilik olmadan ulaşmak mümkün değil” diye konuştu. 2015’te yaptıkları çalıştayda bu hedeflere ulaşabilmek için 8 yıllık bir perspektif oluşturduklarını aktaran Büyükekşi “Türkiye ve İstanbul’u bölgede lider bir girişimcilik merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunun yanında, ihracatımızın yüzde 20’sinin start-up şirketler tarafından yapılmasını, global start-up ekosisteminde ilk 10’a girmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.