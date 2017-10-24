Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları ne kadar? 24 Ekim 2017 çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları ile ilgili öğrenmek istediklerinizi bu haberde derledik. Ülkemizde; düğünlerde, törenlerde altın takma geleneği hiç bitmeyecek gibi devam ediyor. Yatırım olarak da kullanılan altının fiyatları çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz . İşte 24 Ekim 2017 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın kaç TL? sorusunun cevabı...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 152,90

SATIŞ: 152,93

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 242,82

SATIŞ: 248,32

YARIM ALTIN

ALIŞ: 484,11

SATIŞ: 496,63

TAM ALTIN

ALIŞ: 974,30

SATIŞ: 998,58

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.005,00

SATIŞ: 1.016,00

ALTIN NEDİR?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

Gram altın haftaya yükselişle başladı



Altının gramı 151,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 249, Cumhuriyet altını 1.015 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 151,7 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 151,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 151,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da 1.015 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında 1.274 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 1.276,79 dolardan işlem görüyor.