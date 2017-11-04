Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, altındaki yükselişin devam edeceğini belirtti.

Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl sonunda altının gram fiyatının 165 lirayı geçmesinin beklendiğini söyledi.

Altının değerinin sürekli arttığını ifade eden Kalkan, "Altındaki yükseliş devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Ülkemizin içinde bulunduğu durum malumunuz. Çevremiz bir ateş çemberi. Dünyanın herhangi bir ülkesinde küçük hareketlenmeler ve olaylar altının yükselmesine neden olmakta. Hep söylediğim gibi altın mehter takımı gibidir. İki adım ileri, bir adım geri gider. Ancak bugünlerde 4 adım birden ileri gidiyor. Bu yükselişin yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.

İsmail Kalkan, vatandaşlara altın almalarını tavsiye ederek, şöyle devam etti:

"Ne toprak ne ev ne de araba altının üzerine koyduğu kadarını koymaz. Hiçbir şey altın kadar değerli değildir. Önemli olan altını muhafaza edebilmektir. Devlet tarafından başlatılan altın kampanyası sürüyor. Vatandaşın yastık altında olan altınlarını devletin kendi bütçesinde toplaması için atılan bir adım. Altınların muhafaza edilmesi açısından da en doğru yerlerden biri. Çünkü vatandaşlar kendi altınını korumakta zorlanıyor. Vatandaşın düşmanı çok. Gram altın şu anda 157, çeyrek altın ise 259 lira. Geçtiğimiz aya bakarak altında önemli bir yükselme oldu. Bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz."