BİST 100, bankaların öncülüğünde geriledi: Borsa 3 haftanın dibinde!

Güncelleme:
Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %-1,14 değer kaybı ile 10.735’ten kapandı. Borsa 15 Eylül sonrası işlemlerde en düşük seviyesine gerilerken; Ünlü&CO tarafından yapılan değerlendirmede, “Eylül enflasyon rakamının beklentileri geride bırakması, Merkez Bankası’nın da gevşeme yönündeki alanını daraltarak, ayın başında risk iştahının zedelenmesine neden oluyor” denildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul endeksi cuma günü gerçekleşen yüzde -2’lik kaybın ardından yeni haftaya da düşüşle başladı. BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde -1,14 geriledi ve 10.735 puandan kapanış yaptı.

Aynı zamanda 15 Eylül sonrası en düşük seviyeye de gerileyen BİST 100 son 3 haftanın dip seviyelerine çekildi. Bankacılık endeksinde düşüşün yüzde -2,5’e ulaşması da dikkat çekti. 

BİST 100, bankaların öncülüğünde geriledi: Borsa 3 haftanın dibinde! - 1. Resim

ENFLASYON VE TCMB...

Ünlü&CO tarafından yapılan değerlendirmede, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin, yılın son çeyreğinde dezenflasyon sürecine dair soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdığı ifade edildi. 

Merkez Bankasının, faiz kararlarını veri odaklı ve toplantı bazlı almayı sürdüreceği belirtilen analizde, "Bu çerçevede enflasyonun öngörülen patikadan sapması halinde, faiz indirimi sürecine ara verilmesi ya da indirimlerin sınırlı tutulma olasılığı söz konusu. TCMB Başkanı Karahan da yaptığı açıklamada para politikasının uzun bir süre sıkı tutulması gerektiğine dikkat çekti. Ekim ve Kasım aylarındaki TÜFE gerçekleşmelerinin yanı sıra 7 Kasım’da yayımlanacak yılın son Enflasyon Raporu’nda verilecek mesajlar yıl sonunda politika faizinin hangi seviyede olacağına dair beklentilerin şekillenmesini sağlayacaktır" denildi. 

ABD'DE KAPANMA SÜRESİ KRİTİK 

Yurt dışında ise ABD’de federal hükümetin kapanmasının belirsizlikleri artırdığı ifade edilirken, "Her ne kadar şimdilik varlık fiyatlarında önemli bir bozulma göze çarpmasa da kapanma süresinin uzaması halinde risk iştahının baskı altında kaldığını görebiliriz" denildi.

BİST 100'DE BEKLENTİLER

Hisse senetlerinin haber akışına hassasiyetinin yüksek olduğu da belirtilen analizde "Makro göstergeler biraz daha ön plana çıkıyor. Bu noktada yurt içinde eylül ayı enflasyon rakamının sürpriz şekilde beklentileri geride bırakması, Merkez Bankası’nın gevşeme yönündeki alanını daraltarak, ayın hemen başında risk iştahının zedelenmesine neden oldu.

Teknik açıdan bakıldığında yeni haftada 10.850 puanın altına inilip inilemeyeceğinin önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu noktanın üzerinde kalınması kısmen direnç kazanılmasını sağlayabilir. Aksi bir senaryoda ise grafiklerde bozulmanın devam etmesi sürpriz olmayacaktır" yorumuma yer verildi.

