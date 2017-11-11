Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çikolatanın başkenti İsviçre’ye çıkarma yapan MÜSİAD üyeleri yıl sonuna kadar yeni satın almalara imza atmayı planlıyor. MÜSİAD Bursa Şubesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Murat Bayizit, 25 kişilik bir heyetle İsviçre’ye gezi düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti: İsviçre’den bir çikolata markasını satın alalım dedik. Bu markayı daha da geliştirerek uluslararası pazarlara bir Türk firması olarak girelim istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Şu anda İsviçre’de birkaç alternatif marka üzerinde çalışıyoruz.



İlerleyen günlerde İsviçre’de fabrika ziyaretleri yapacaklarını anlatan Bayizit “Yurt dışında 3. kuşağa geçmiş, artık kendileri açısından yönetmenin verimli olmadığı düşünülen ama marka olmuş birtakım firmaları biz Türk gıda üreticileri olarak satın alabiliriz. Bunun örnekleri var. Ülker’in Godiva’yı almasıyla uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu olması buna çok güzel bir örnek. Biz de Avrupa’daki bazı markaları satın alarak nüfuz edebiliriz” dedi.